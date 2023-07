Kobiety na stanowiskach kierowniczych firm działających w Polsce stanowią 43 proc. kadry - wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który powołuje się na dane Eurostatu. I choć na wyższych szczeblach sytuacja uległa poprawie w ciągu ostatniej dekady, to wciąż nie można mówić o parytecie.

Jednym z filarów strategii Carrefour Polska jest różnorodność, co przekłada się między innymi na prowadzenie inkluzywnej polityki równych szans na rynku pracy. Firma już w 2013 roku przystąpiła do podpisania Karty Różnorodności. Była wówczas pierwszym przedstawicielem branży handlowej, który postawił na to, że chce świadomie i regularnie ją promować. Ostatnia zmiana w grupie zarządzającej Carrefour w Polsce, czyli ComEx Polska, wprowadziła całkowitą równość do jego składu. Wierzę, że przykład zawsze idzie z góry i cieszę się, że na poziomie zarządczym będziemy pracować już w pełni parytetowo - w składzie 3 kobiet i 3 mężczyzn

— dodaje Tareck Ouaibi, Prezes Zarządu Carrefour Polska.