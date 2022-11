Carrefour 2026 – tak nazwano nową strategię sieci, która na celu ma przyśpieszenie transformacji. Carrefour postawił sobie cele w różnych aspektach działania. Chce stawić czoła głównym problemom związanym z inflacją, wojną w Ukrainie i zmianami klimatycznymi. Co planuje?

Carrefour przedstawił swoją nową strategię do 2026 roku/ fot. Shutterstock

Nowa strategia sieci Carrefour

Sieć w swojej strategii wskazała na bezprecedensowy kontekst makroekonomiczny, geopolityczny i klimatyczny. Te trzy rzeczy wydają się dla sieci najważniejsze, wprowadzając zmiany sieć ma łagodzić ich wpływ na swój biznes i otoczenie oraz chce wzmocnić swoja pozycję jako lidera FMCG.

Strategia Carrefour 2026 zakłada m.in.

Wzmocnienie pozycji marek własnych. Do 2026 roku mają one stanowić 40% sprzedaży w 2026 r. (w 2022 stanowią 33%).

W Europie Carrefour zamierza otwierać nowe sklepy niemal wyłącznie w modelu franczyzowym.

Przyspieszony rozwój sklepów dyskontowych: ponad 470 sklepów Atacadão w Brazylii w 2026 r. (+200 vs 2022) i uruchomienie Atacadão we Francji jesienią 2023.

Zwiększone wsparcie dla zrównoważonego rolnictwa - za pośrednictwem sprzedaży certyfikowanych zrównoważonych produktów (+40% w porównaniu z 2022).

Zobowiązanie 100 największych dostawców Grupy do zmniejszenia swojego negatywnego wpływu na klimat, w przeciwnym razie zostaną wykluczeni z listy dostawców sieci.

Grupa potwierdza rozwój sprzedaży w e-commerce i cel 10 mld euro w e-commerce GMV (Gross Merchandise Value) do 2026 roku.

Oszczędności i ekologia

Ponadto Carrefour dzięki transformacji ma wygenerować 4 mld euro oszczędności do 2026 r. Do 2026 roku sieć planuje zmniejszyć o 20 proc. zużycie energii, wykorzystać parkingi do produkcji energii z fotowoltaiki (4,5 mln mkw. paneli słonecznych do 2026 r.) czy zatrudnienie we wszystkich swoich sklepach 15 tys. osób niepełnosprawnych w ramach poszerzania inkluzywności.

Od dzisiaj otwieramy nowy rozdział w transformacji Grupy. Carrefour 2026 to plan, który pomoże nam przejść do pozycji ofensywnej na rynkach naznaczonych inflacją i zmianami klimatycznymi. Dzięki nowemu modelowi omnichannel Carrefour będzie grupą przygotowaną do rozwiązywania kryzysów i spełniania oczekiwań klientów. - Alexandre Bompard, prezes i dyrektor generalny

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl