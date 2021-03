Carrefour przejął sieć sklepów w Hiszpanii od Maxima Grupe

Zamiar przejęcia firmy zapowiadano już latem ubiegłego roku. Sklepy Supersol były częścią litewskiej Grupy Maxima. Dzięki tej transakcji Carrefour umacnia swoją pozycję wicelidera na hiszpańskim rynku supermarketów.

Carrefour chce zamienić przejęte sklepy na placówki Express, Market czy Supeco, a rebranding powinien zakończyć się do końca tego roku. Carrefour spodziewa się, że przejęcie przyczyni się m.in. do rozwoju handlu elektronicznego. Około 90 proc. przejętych sklepów znajduje się w dużych miastach, takich jak Madryt i Sewilla, co francuski detalista chce wykorzystać tworząc punkty odbioru zamówień online.

