Carrefour przekazuje ponad 800 tys. zł na rozwój hodowli bydła ekologicznego

Jednym z najuboższych rejonów w Unii Europejskiej jest południowo-wschodnia część Polski, gdzie pomimo możliwości rolnych tereny nie są w pełni wykorzystywane - udział użytków rolnych w powierzchni ogólnej na terenie tego regionu wynosi aż̇ 65%. Ponad połowa z nich może być́ przeznaczona pod uprawy ekologiczne, dlatego też rozwój rolnictwa ekologicznego staje się naturalnym kierunkiem rozwoju dla tego regionu.

Projekt „Spichlerz Zdrowia” jest kompleksowym, wieloletnim i wieloetapowym programem rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce południowo-wschodniej. Ideą programu jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego, w tym przede wszystkim hodowli bydła mięsnego oraz zatrzymanie zapaści polskiej wsi, z czego rozwiązaniem jest wzrost dochodowości oraz produktywności małych i średnich gospodarstw rolnych.

Realizacja projektu wpisuje się we Wspólną Politykę Rolną realizowaną przez Unię Europejską. Program skierowany jest do rolników już prowadzących gospodarstwa ekologiczne i tych, którzy są gotowi przejść na rolnictwo ekologiczne, z terenu województw: podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego i potrwa do grudnia 2020.

Pierwszym etapem projektu jest utworzenie 15 stad ekologicznego bydła mięsnego w gospodarstwach rozpoczynających proces konwersji, przeszkolenie 15 rolników podczas 6 miesięcznego kursu rolnictwa ekologicznego oraz promocja założeń programu wśród większej ilości rolników.

- Sytuacja rolników i hodowców z południowo-wschodniej części kraju jest wyjątkowo trudna. Małe rodzinne gospodarstwa w drapieżnej strategii przemysłowego rolnictwa mają jeden wybór – przekształcić się w ekologiczne, w innym wypadku mogą zostać wyeliminowanymi z rynku, co jeszcze bardzie pogorszy sytuację ich dotychczasowych właścicieli. Odpowiedzią na ten problem jest projekt „Spichlerz Zdrowia”, który pomaga rolnikom w konwersji ich gospodarstw na ekologiczne, zapewniając wsparcie zarówno merytoryczne, jak i praktyczne – mówi Kazimierz Jaworski, koordynator projektu „Spichlerz Zdrowia”.

Nowy grant Fundacji Carrefour wpisuje się również w najnowszą strategię Unii Europejskiej "od pola do stołu” (ang. Farm to Fork) wdrażaną w celu osiągnięcia lepszej równowagi między przyrodą, systemami żywnościowymi, a różnorodnością biologiczną.