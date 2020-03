Carrefour przekazuje szpitalom dwa miliony złotych na walkę z pandemią koronawirusa

W dobie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa Fundacja Carrefour i Carrefour Polska włączają się w działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich Polaków. Jako organizacje odpowiedzialne społecznie, podjęły decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego i rzeczowego w walce z koronawirusem w Polsce. Fundacja Carrefour przekazuje ponad 1,3 miliona złotych na rzecz organizowanej przez Caritas akcji #WdzięczniMedykom. Fundacja Carrefour została pierwszym partnerem-darczyńcą tej inicjatywy, która stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez szpitale i personel medyczny walczący o życie i zdrowie swoich pacjentów.

- Wspólnie z Fundacją Carrefour nawiązaliśmy współpracę z Caritas Polska w zakresie przekazania środków finansowych niezbędnych polskim szpitalom do ratowania ludzkiego życia – mówi Christophe Rabatel, Prezes Zarządu Carrefour Polska. Mamy nadzieję, że wspierając heroiczną walkę polskich służb medycznych przyczynimy się do możliwie jak najskuteczniejszego opanowania epidemii i zmniejszenia jej negatywnych skutków dla społeczeństwa i gospodarki - dodaje.

Wsparcie finansowe udzielone polskim szpitalom przez Fundację Carrefour za pośrednictwem Caritas przeznaczone zostanie na zakup respiratorów – sprzętu niezbędnego w placówkach medycznych – a także środków ochrony osobistej dla lekarzy – m.in. maseczek, fartuchów, rękawic i przyłbic. Szpitale, będące na pierwszej linii frontu tej trudnej walki, będą mogły z nich korzystać elastycznie - wedle najpilniejszych potrzeb w tym zakresie.

- Bardzo cieszymy się ze wsparcia Fundacji Carrefour. To dla nas kolejny dowód uznania Caritas, jako najbardziej doświadczonej i największej organizacji pomocowej w Polsce, ale także zobowiązanie do ciężkiej pracy - mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Równocześnie Carrefour Polska będzie pomagał Caritasowi w pozyskaniu kolejnych partnerów akcji #WdzieczniMedykom, by możliwe było zebranie pełnej kwoty niezbędnej do wyposażenia szpitali, które zwróciły się z prośbą o pomoc. Dlatego Carrefour Polska będzie promował akcję w swoich kanałach komunikacyjnych w sklepach, m.in. w katalogach, na ekranach przykasowych oraz w mediach społecznościowych, zachęcając firmy i indywidualnych darczyńców do przyłączenia się do zbiórki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.