Carrefour pracuje nad redukcją cukru, soli oraz tłuszczów w recepturach swoich produktów marki własnej, a także eliminuje dodatki niepożądane, wychodząc ponad aktualne przepisy prawa w tym zakresie. W 2022 roku dzięki zmianom receptur firma ograniczyła zużycie soli o ponad 3,5 tony, zużycie cukrów o prawie 17 ton oraz zużycie tłuszczu o 656 kilogramów.

Carrefour przeprowadził reformulację ponad 500 produktów marki własnej; fot. mat. pras.

Według raportu sporządzonego przez Fundację Republikańską, aż 40% ludzi na świecie boryka się z nadwagą, a otyłość określana jest epidemią XXI wieku. Reformulacja produktów jest wyzwaniem dla sieci handlowych i dostawców, których celem powinna być walka z szerzącą się otyłością i dbanie o zdrowie konsumentów.

Reformulacja produktów marki własnej Carrefour

Carrefour prowadzi reformulację produktów marki własnej poprzez zmniejszanie ilości cukru, soli i tłuszczów, a także eliminując z nich dodatki niepożądane.

Obecne trendy i nawyki konsumenckie pokazują, że klienci przykładają coraz większą wagę do wybieranych produktów. Według raportu ASM Research, aż 79,8% Polaków podczas zakupów najbardziej zwraca uwagę na jakość i skład towarów. Co więcej, aż 73,5% respondentów ocenia, że może zapłacić więcej za produkt, jeśli będzie się on cechował wysoką jakością.

W wyniku procesu reformulacji realizowanej przez Carrefour, w samym 2022 roku zmieniono skład 70 artykułów, co przełożyło się na zredukowanie zużycia soli o ponad 3,5 tony, zużycie cukru o prawie 17 ton oraz zużycie tłuszczu o 656 kilogramów. Z kolei przez ponad 5 lat trwania procesu reformulacji, udało się firmie zredukować w 500 produktach marki Carrefour zużycie łącznie około 10 ton soli, ponad 35 ton cukru, 1,5 tony tłuszczu. W 2023 roku firma planuje pracę nad 40 kolejnymi produktami spożywczymi.

