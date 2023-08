Przeszkoliliśmy ponad 5600 osób w Cyfrowej Akademii Handlu, która przygotowuje nasz zespół na postępującą digitalizację branży - z Justyną Orzeł, Wiceprezeską, Sekretarz Generalną i Dyrektorką Zasobów Ludzkich w Carrefour Polska rozmawia Olimpia Wolf.

Carrefour: przygotowujemy się na postępującą digitalizację branży. Fot. materiały prasowe

Pierwsze półrocze za nami. Rozmawiamy z sieciami handlowymi, co udało im się dokonać przez sześć miesięcy 2023 roku.

Carrefour Polska pracował nad poprawą wyników segmentu sklepów franczyzowych, hiper- i supermarketów, prowadził działania w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz optymalizował koszty działalności.

Zapraszamy do lektury poniższego tekstu z cyklu "Trzy pytania do. Rozmowy Olimpii Wolf". To autorski cykl wywiadów dotyczących szeroko rozumianego rynku żywności.

Spowolnienie dynamiki sprzedaży wielu kategorii produktowych

Olimpia Wolf: Pierwsze półrocze 2023 roku było dość trudnym okresem w polskim handlu?

Justyna Orzeł: Tak, były to kolejne miesiące, w których mieliśmy do czynienia z utrzymującą się wysoką inflacją, a także dalszym wzrostem kosztów prowadzonej działalności, m.in. kosztów energii elektrycznej, kosztów pracy, kosztów najmu. Presję kosztową odczuła cała polska gospodarka. Handel doświadczył jednak dodatkowo, niebywałej presji ze strony producentów i dostawców produktów na podwyżki cen, mierząc się jednocześnie ze spadkiem siły nabywczej i zmianą zachowań konsumentów, którzy chcieli kupować produkty jak najtaniej. Efektem tych zmian było spowolnienie dynamiki sprzedaży wielu kategorii produktowych, które objawiło się, m.in. spadkiem liczby produktów w koszykach klientów. Te twarde dane pokazały, że Polacy ograniczyli zakupy, zaczęli oszczędzać i zmienili swoje przyzwyczajenia.

Na tym tle, Carrefour Polska w pierwszym półroczu 2023 roku osiągnął wzrost sprzedaży na poziomie +3,1% like for like, w porównaniu do roku 2022. Był to dobry wynik osiągnięty pomimo bardzo wysokiej bazy porównywalnej. Przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy w tym okresie do czynienia w Polsce z wyjątkowym czasem wsparcia naszych sąsiadów dotkniętych wojną w Ukrainie. W naszym kraju przebywało wielu uchodźców wojennych. Wtedy to nasza firma osiągnęła jeden z najlepszych wyników spośród wszystkich europejskich rynków Grupy Carrefour i z tego powodu, nasz tegoroczny wynik w ujęciu rok do roku, może wydawać się mniej spektakularny.

W minionych miesiącach zrobiliśmy też kolejne kroki naprzód w kierunku zbudowania cyfrowej firmy przyszłości. Przeszkoliliśmy ponad 5600 osób w naszej Cyfrowej Akademii Handlu, która przygotowuje nasz zespół na postępującą digitalizację branży. Rozpoczęliśmy także opracowanie modelu zarządzania i architektury stanowisk w obszarze danych, które pozwolą nam lepiej zarządzać wiedzą o naszych klientów i ich oczekiwaniami, wspierać naszych dostawców w realizowanych kampaniach oraz zwiększać obrót naszej firmy z tytułu monetyzacji danych. Warto też wspomnieć o globalnym partnerstwie Carrefour i Publicis oraz powstałej platformie Unlimitail, która wesprze nas w inicjatywach związanych z Retail Media. Projekt ten dopiero nadchodzi, ale będziemy przyspieszać nasze działania w tym obszarze, gdy na poziomie Grupy zbudujemy odpowiednie narzędzia.

Carrefour: chcemy chronić siłę zakupową konsumentów

Państwa sieć jest na etapie wdrażania międzynarodowej strategii “Carrefour 2026”. Co udało się już zrobić?

Pierwsze sześć miesięcy 2023 roku było dla nas pierwszymi miesiącami realizacji w Polsce globalnej strategii "Carrefour 2026". Zgodnie z jej założeniami, kontynuujemy dalszą transformację naszej firmy w kierunku budowania cyfrowej firmy przyszłości, dostępnej dla klientów oraz konsolidowania naszego modelu zrównoważonego rozwoju. Naszym nadrzędnym celem jest ochrona siły zakupowej klientów, dlatego pierwszymi wdrożonymi działaniami była metoda Maxi, upraszczająca działanie naszych sklepów oraz optymalizująca ofertę, a także uruchomienie parasolowej Akcji Antyinflacja, pomagającej naszym klientom zniwelować wpływ inflacji na ich koszyki zakupowe. Jednocześnie, wykorzystaliśmy ten czas na dalszą poprawę naszej rentowności, poprzez reorganizację procesów i optymalizację kosztów działalności. Koncentrujemy się na rozwoju najlepszych formatów sklepów, dlatego mocno pracujemy nad poprawą wyników segmentu sklepów franczyzowych, a także naszych hiper i supermarketów.

W ramach obszaru zrównoważonego rozwoju kluczowym elementem strategii "Carrefour 2026" pozostaje transformacja żywieniowa. Dlatego pomimo trudnej sytuacji rynkowej, nadal aktywnie zachęcamy naszych klientów do zmiany nawyków żywieniowych na zdrowszy i bardziej odpowiedzialny. Wśród inicjatyw, które realizujemy od początku roku, znalazła się, np. poprawa składów naszych produktów marki własnej, poprzez tzw. “czyszczenie” etykiet. W tym roku planujemy zredukować w nich ilość cukru o 17 ton i soli o 3,5 tony, a z receptur wyeliminować ok. 20 kontrowersyjnych substancji. Stawiamy też mocno na zdrowe i smaczne produkty lokalne. Jest to nasza odpowiedź na potrzeby żywieniowe klientów oraz coraz trudniejszą sytuację w polskim rolnictwie. Wynikiem naszych działań jest dalsze rozszerzanie współpracy z małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi oraz otwarcie naszych sklepów na współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich. Obecnie już co dziesiąty dostawca Carrefour Polska to mały rolnik lub mały producent żywności, którzy dostarcza produkty nawet tylko do jednego sklepu w swojej okolicy. Nasza sieć w styczniu tego roku przekazała też w ramach realizowanego programu “Smakujemy Lokalnie” ponad 100.000 złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich, na rozwój ich działalności i umożliwiła im bezpośrednią sprzedaż wytwarzanych produktów w sklepach na terenie całego kraju. To inicjatywa, która pobudza przedsiębiorczość kobiet na wsi.

Test pierwszego w Polsce systemu kaucyjnego

Carrefour Polska edukuje swoich klientów na temat przeciwdziałania marnowaniu zasobów oraz zachęca do włączenia się w inicjatywy gospodarki cyrkularnej. Jakie działania Państwo podjęli w tym zakresie?

W styczniu tego roku, uruchomiliśmy w województwie śląskim test pierwszego w Polsce systemu kaucyjnego opartego o dwie frakcje: plastik i aluminium, w którym płacimy klientom 15 groszy za każde oddane opakowanie. Po pół roku trwania testu, odebraliśmy od naszych klientów ponad 4 miliony opakowań, a przed naszymi punktami ustawiają się często kolejki chętnych. Pokazuje to, jak bardzo takie rozwiązanie jest potrzebne w Polsce i jak rośnie świadomość ekologiczna Polaków.

W naszej strategii zrównoważonego rozwoju koncentrujemy się także na przeciwdziałaniu marnowaniu jedzenia. W tym obszarze wyznaczyliśmy sobie na ten rok bardzo ambitny cel zredukowania skali marnotrawstwa o 58% w stosunku do roku 2016. Po pierwszym półroczu osiągnęliśmy wynik na poziomie 55% i z miesiąca na miesiąc podnosimy ten wskaźnik.

Firma przyszłości, którą chcemy się stać, to także firma inkluzywna. Przez inkluzywność rozumiemy, m.in. budowanie środowiska pracy włączającego osoby o różnym pochodzeniu, wykształceniu i poglądach, rekrutowanie do pracy większej liczby osób z niepełnosprawnościami oraz większą reprezentację kobiet w strukturach zarządczych. Rezultatem konsekwentnie prowadzonej przez nas polityki równych szans jest obecny składa naszego zarządu w Polsce, który składa się z trzech kobiet i trzech mężczyzn. Połowa osób to Polacy, połowa pochodzi z zagranicy. To pełny parytet.

Spodziewamy się, że kolejne sześć miesięcy 2023 roku nie będzie łatwe. Jestem jednak przekonana, że wprowadzone w pierwszym półroczu zmiany, a także realizowana w Polsce strategia "Carrefour 2026" oparta o filary zrównoważonego rozwoju, pozwoli nam walczyć o uwagę klientów oraz prowadzić dialog z interesariuszami.

