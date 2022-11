Wszystkiego świątecznego w extra cenach – pod takim hasłem na półkach sklepów Carrefour w całej Polsce zagościła rozbudowana oferta świątecznych produktów spożywczych marek własnych sieci. Gama artykułów na Święta obejmuje m.in. gotowe ciasta, różnego rodzaju słodycze, klasyczne świąteczne przysmaki czy kawy.

Carrefour rozbudowuje na Święta ofertę marek własnych z segmentu extra /fot. Shutterstock

Carrefour stawia na marki własne

Zakupy produktów marek własnych przed Świętami to sposób na oszczędności w domowym budżecie, bez konieczności rezygnacji ze swoich ulubionych produktów z segmentów extra oraz premium. Carrefour rozszerza ofertę artykułów, które mogą zagościć na świątecznych stołach lub być słodkimi podarunkami dla najbliższych. Sieć wprowadziła do sprzedaży ponad 130 produktów marek własnych, przede wszystkim Carrefour Extra. Do 19 listopada część z nich jest dostępna w promocyjnych cenach.

Trudno wyobrazić sobie Święta bez pierników i tych nie brakuje w świątecznej ofercie sieci. Na klientów czekają m.in. dekorowane ciasteczka korzenne (7,99 zł/250 g) czy różne rodzaje dekorowanych czekoladą lub lukrowanych pierników (14,99 zł/700 g). Ci, którzy lubią piec sami, będą zainteresowani zestawami do przygotowania pierników, zawierającymi foremki w kształcie choinki lub ludzika (11,99 zł/365-455 g).

Świąteczne ciasta w ofercie

Świąteczna propozycja obejmuje liczne gotowe ciasta. Wśród nich klienci znajdą m.in. okrągłego murzynka (23,99 zł/500 g), szarlotkę (38,90 zł za kg), orzechowca (41,90 zł za kg), ciasto piaskowe z serem i kruszonką (20,99 zł/kg), ciasto piaskowe z owocami (20,99 zł/500 g), ciasto pijana wiśnia (42,90 zł za kg) czy znaną z Włoch babkę panettone (28,99 zł/800 lub 1000 g).

W świątecznej ofercie Carrefour przygotował także różnego rodzaju czekoladki i praliny marki Esprit de Fête, które mogą zarówno wzbogacić stół, jak i być świątecznym lub mikołajkowym prezentem. Podobnie jak praliny nadziewane z kremem (13,99 zł/225 g) czy czekoladki z wiśnią w alkoholu (12,99 zł/126 g) marki Carrefour Extra.

Kawa i karp w dobrej cenie

Podczas Świąt nie może zabraknąć kawy, jej miłośników zainteresuje kawa ziarnista premium z Brazylii (29,99 zł/500 g). Oferta świątecznych produktów marki Carrefour Extra obejmuje także słodkie i słone przekąski, takie jak m.in. makaroniki, mini ciasteczka wytrawne, mini panettone, tatar z łososia czy francuskie mini croques. Nieodzowną częścią świątecznej propozycji sieci jest karp w postaci filetów i płatów, a także klasyczne uszka z grzybami i kapustą lub z mięsem.

Polacy są już przekonani do marek własnych i uważają, że w większości przypadków oferują one najlepszy stosunek jakości do ceny. Dlatego w trosce o portfele Polaków i kierując się chęcią zapewnienia szerokiego dostępu do świątecznych produktów wysokiej jakości, postawiliśmy mocno na rozwój marki Carrefour Extra. Starannie wyselekcjonowane przez nas produkty pozwolą cieszyć się wyjątkowymi chwilami z najbliższymi – mówi Ewa Dźwigacz, Product Category Group Manager - FMCG Own Brand Products w Carrefour Polska.

Carrefour w Polsce

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce blisko 950 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

