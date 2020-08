Carrefour rusza z ofertą produktów szkolnych i biurowych

W sklepach Carrefour dostępna jest już oferta artykułów niezbędnych na czas powrotu do szkoły. Szeroki wybór plecaków, tornistrów, piórników, zeszytów, akcesoriów na zajęcia plastyczne i sportowe pozwala na sprostanie wymaganiom każdego ucznia. Wśród oferty produktów szkolnych i biurowych znajdują się również artykuły ekologiczne, jak zeszyty, notesy, podkładki wyprodukowane z papieru pochodzącego z recyklingu.

Nie brakuje produktów znanych marek, jak np. plecaków Vans, a także tegorocznego hitu – plecaka z wymiennymi nakładkami, które pozwalają na całkowitą zmianę jego wyglądu bez konieczności nabywania nowego modelu. Do plecaka dokupić można również stelaż i samemu decydować, czy i kiedy wyposażony będzie on w wygodne kółka.

Oprócz artykułów typowo szkolnych - piśmienniczych i papierniczych - w ofercie znajdują się również produkty niezbędne do przygotowania stanowiska pracy dla ucznia – fotele, biurka, szuflady, przyborniki, pojemniki do przechowywania etc. Na uwagę zasługuje oferta tekstyliów dla dzieci i młodzieży w kilku odsłonach m.in.: Szkoła dobrego stylu, Z klasą w szkole, Sportowy luz, czy Szkolny look na co dzień. Nie zabrakło również produktów dla najmłodszych, którzy we wrześniu wrócą do przedszkola – prześcieradeł, pościeli dziecięcej etc.

Ponad 2 tysiące produktów szkolnych objęte zostało gwarancją najniższej ceny, co oznacza, że jeśli klient znajdzie je w innym sklepie w niższej cenie, to Carrefour zwróci podwójną różnicę w cenie. Ponadto, klienci dokonujący zakupu wybranych produktów szkolnych za minimum 300 zł otrzymają e-bon o wartości 30 zł, który zrealizować będzie można w pierwszej połowie września.