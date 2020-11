Carrefour rusza z ogólnopolską kampanią edukacyjną dot. niemarnowania żywności przed Świętami

Jak pokazują badania Tygodnika Gospodarczego PIE, średnio na każdego Polaka przypada aż 247 kg zmarnowanej żywności rocznie. Źródłami strat artykułów spożywczych są przede wszystkim gospodarstwa domowe, mające aż 53 proc. udziału w ogóle marnowanej w Polsce żywności. Carrefour, dostrzegając ten problem, postanowił wspólnie ze swoimi partnerami społecznymi, przygotować przedświąteczną kampanię edukacyjną, która zwróci uwagę Polaków na ten problem w najgorętszym okresie zakupowym roku.

- Walka z marnotrawstwem żywności to jeden z głównych filarów zainicjowanego przez Carrefour w 2013 roku ogólnopolskiego programu “STOP marnotrawstwu”, obejmującego przeciwdziałanie marnotrawstwu na każdym szczeblu funkcjonowania firmy. Program ten obejmuje zarówno działania wewnętrzne, jak i propagowanie pozytywnych nawyków w tym zakresie wśród naszych pracowników, dostawców oraz klientów - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour. Kampania, którą zainicjowaliśmy obecnie z naszymi partnerami, odnosi się do najważniejszego z zasobów – żywności. Wierzymy, że zachęcając klientów do planowania zakupów, zwracania uwagi na sposób przechowywania żywności czy wreszcie do dzielenia się nią z innymi, spowodujemy, że tegoroczne Święta będą wyjątkowe nie tylko dla nas jako klientów, ale także dla osób potrzebujących czy dla środowiska naturalnego – dodaje Kowalska.

Kampania pod hasłem „Możemy kupować mądrze – Jak nie marnować żywności” obejmuje wszystkie hiper- i supermarkety Carrefour w Polsce, w których zostaną umieszczone dedykowane materiały informacyjne. Klienci mogą też zapoznać się praktycznymi wskazówkami na temat kupowania i przechowywania produktów spożywczych, a także dowiedzieć się jak zapobiegać jej marnotrawstwu.

Partnerami kampanii Carrefour są Caritas Polska, a także Fundacja "Pomoc Transportowcom", Fundacja GABI, Fundacja Pomocy Samotnym Matkom, Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego w Rabce, Stowarzyszenie "PRZYSTAŃ" Schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Koło Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo. Potrwa ona przez 2 tygodnie do 1 grudnia 2020 roku.