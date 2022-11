Handel

Carrefour rusza ze specjalną ofertą zabawek dla dzieci

Autor: portalspożywczy.pl

Data: 23-11-2022, 19:38

Carrefour przygotował bardzo szeroką, bo liczącą aż 4 tysiące artykułów, ofertę zabawek dla dzieci w różnym wieku.Dodatkowo od czwartku 24 do soboty 26 listopada Carrefour przygotował specjalną akcję promocyjną, w ramach której za zakup zabawek można otrzymać nawet do 30% ich wartości w ramach e-bonu do wykorzystania na kolejne zakupy.

Carrefour rusza ze specjalną ofertą zabawek dla dzieci /fot. mat.pras