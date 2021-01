Carrefour sprzedaje produkty z krótkim terminem ważności o 90 proc. taniej

- Program „STOP marnotrawstwu” został wdrożony przez Carrefour już w 2013 roku i dotyczy każdego pola działania firmy, a inicjatywy zmierzające do przeciwdziałania marnotrawieniu żywności to jeden z filarów tej koncepcji. Realizujemy go, zarówno wewnątrz struktur firmy, jak i poza nią, wychodząc z tą ideą do naszych dostawców oraz klientów - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Carrefour dostrzegając, że ten problem, zarówno w skali kraju, jak i świata, wciąż się nasila, umożliwia zakupy produktów z krótkim terminem ważności w cenie kilkakrotnie niższej od regularnej. Tym samym nie tylko zapobiega marnowaniu żywności, ale również umożliwia swoim klientom dodatkowe oszczędności, podczas robienia codziennych zakupów.

- Akcja STOP Marnowaniu Żywności to kolejny etap naszego ogólnopolskiego programu, w ramach którego uruchomiliśmy w naszych sklepach specjalne strefy dedykowane produktom z kończącym się termin przydatności do spożycia. Dzięki nim klienci robiąc zakupy, mogą wydać mniej, jednocześnie przyczyniając się do uratowania żywności przed zmarnowaniem. Warunek jest jednak jeden – produkty te należy spożyć jak najszybciej – mówi Marek Lipka, Dyrektor Handlowy i członek Zarządu Carrefour Polska.

Mając świadomość, że marnowanie żywności to jeden z największych problemów współczesnej cywilizacji, Carrefour zrealizował również 2-tygodniową kampanię pod hasłem „Możemy kupować mądrze – Jak nie marnować żywności”, w której wzięły udział wszystkie hiper- i supermarkety należące do sieci. Inicjatywa miała miejsce między 16 listopada a 1 grudnia 2020. W sklepach zostały umieszczone dedykowane materiały informacyjne, a dodatkowo, na stronie carrefour.pl/lp-jak-nie-marnowac-zywnosci pojawiły się praktyczne wskazówki dotyczące sposobów przechowywania produktów spożywczych gwarantujących zachowanie ich świeżości. Kampania ta została zrealizowana zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1680), a jej partnerami byli, m.in., Caritas Polska czy Fundacja "Pomoc Transportowcom".

Dążąc od bycia światowym liderem w transformacji żywieniowej dla wszystkich, Carrefour chce wziąć pełną odpowiedzialność za codzienne działania i przyczyniać się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. Wspieranie nowego modelu gospodarki cyrkularnej jest w tym kontekście głównym kierunkiem działań sieci i bardzo ważnym krokiem w ratowaniu naszej planety. Kluczowymi elementami strategii proekologicznej Carrefour są: znaczące zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, redukcja odpadów opakowaniowych w tym redukcja użycia plastiku, walka z marnowaniem żywności, ochrona różnorodności biologicznej oraz spełnienie w tych obszarach oczekiwań klientów.

