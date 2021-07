Carrefour sprzedaje wodę gazowaną w szklanych butelkach kaucyjnych

Carrefour wprowadza do oferty wodę gazowaną w szklanych butelkach kaucyjnych o pojemności jednego litra.

Carrefour wprowadza szklane butelki kaucyjne, fot. materiały prasowe

Po pozytywnym przyjęciu przez konsumentów usługi odbioru butelek zwrotnych bez konieczności okazania paragonu, Carrefour wprowadza do oferty wodę gazowaną w szklanych butelkach kaucyjnych o pojemności jednego litra. To kolejne konkretne działanie sieci w walce o ograniczanie zużycia plastiku.

Według danych Deloitte obecnie jedynie w 10 europejskich krajach funkcjonuje uregulowany prawnie system kaucyjny, a z systemu korzysta nieco ponad 133 mln mieszkańców. Średni poziom zwrotu w tych krajach wynosi ok. 91% wszystkich opakowań włączonych do systemu. W Polsce nadal brakuje ścisłego uregulowania kwestii opakowań kaucyjnych. Dyrektywa Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wyznacza jednak ambitne cele do osiągnięcia w najbliższych latach w zakresie odzysku surowców. Dla przykładu poziom recyklingu odpadów opakowaniowych szklanych ma wynieść 75% do 2030 roku.

Jak pokazuje raport Ministerstwa Środowiska z listopada 2019 roku, zaledwie 1/4 Polaków przy zakupie napojów w szklanych opakowaniach zwraca uwagę na informację czy butelka nadaje się do zwrotu. Edukacja w tym zakresie jest więc kluczowa.

Zielona GOZpodarka w Carrefour

Na półkach hipermarketów i supermarketów Carrefour pojawił się nowy produkt - woda gazowana Jurajska w większym szklanym opakowaniu. To, co wyróżnia ją na rynku to fakt, że zarówno szklane butelki, jak też skrzynki do ich transportu, są objęte systemem kaucyjnym w sieci Carrefour. Przy pierwszym zakupie klient wnosi kaucję za butelki i skrzynkę, a przy kolejnych zakupach wymienia je na pełne opakowania już bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Głównym celem, który przyświecał Carrefour w zainicjowaniu akcji, jest chęć zaktywizowania Polaków w zakresie działań proekologicznych i selektywnej zbiórki odpadów w celu ich dalszego recyklingu oraz przekonania konsumentów, jak istotna dla ochrony środowiska naturalnego jest gospodarka cyrkularna.

- Sieć Carrefour Polska od kilku lat podejmuje konsekwentne działania na rzecz środowiska, a ważnym ich ogniwem jest edukacja naszych klientów w kwestiach środowiskowych. Zachęcamy Polaków do aktywnego ograniczania ilości generowanych odpadów szklanych oraz rozwoju systemu kaucyjnego opakowań zwrotnych, jednocześnie dostarczając im konkretne rozwiązania. Kolejnym naturalnym krokiem w kierunku zero waste jest rozszerzenie gamy opakowań szklanych, które będzie można wymienić – z korzyścią dla środowiska i domowego budżetu – podkreśla Marek Lipka Dyrektor Handlowy i członek Zarządu Carrefour Polska.

Polscy konsumenci borykali się również z problemem konieczności posiadania paragonu, by odzyskać wpłaconą wcześniej kaucję. Od kwietnia klienci hiper- i supermarketów Carrefour Polska mogą już oddawać szklane butelki zwrotne bez konieczności okazania wydruku – wymieniają je na e-bony stanowiące zwrot pełnej kaucji za opakowania. Jak pokazują pierwsze wyniki – klienci zwracają większą uwagę na oznaczenia opakowań i chętniej sięgają po produkty w butelkach zwrotnych. Carrefour Polska jest pierwszą siecią, która wprowadziła takie rozwiązanie.

- Inicjatywa Carrefour stanowi element długoterminowego programu “STOP Marnotrawstwu”, w ramach którego sieć od 2013 roku realizuje w Polsce działania przeciwdziałające wszelkim formom marnowania zasobów naszej planety oraz aktywnie zachęca do włączania się w nie swoich klientów i partnerów biznesowych. Nasze działania na tym polu zostały dostrzeżone i wyróżnione w Raporcie Dobrych Praktyk FOB za rok 2019, co dodatkowo motywuje nas do podejmowania kolejnych inicjatyw w tym zakresie – dodaje Marek Lipka.

Mniej plastiku

Carrefour ponad dekadę temu był prekursorem eko-praktyk na rynku handlowym w Polsce, wprowadzając do swoich sklepów torby ze skrobi, w stu procentach biodegradowalne i wykonane z surowców odnawialnych. Obecnie klienci sieci mogą także dokonywać zakupu produktów na wagę do własnych opakowań we wszystkich hiper- i supermarketach w Polsce, a w wybranych sklepach Carrefour BIO – nabyć szampony czy płyny do kąpieli, uzupełniając własne opakowania wielorazowe w refillomatach.

Carrefour sukcesywnie zmniejsza również masę butelek i opakowań produktów marek własnych. W ramach całej marki własnej sieć zużyła w 2020 roku o 15 ton mniej plastiku, tym samym chroniąc środowisko naturalne i realizując politykę opakowaniową Carrefour.