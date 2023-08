Carrefour Polska w ub.r. zwiększył przychody o 15 proc. do 9,82 mld zł i zarobił 276,6 mln zł - informują Wirtualnemedia.pl

Przychody Carrefour Polska ze sprzedaży detalicznej i franczyzowej poszły w górę z 8,4 do 9,65 mld zł; fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Carrefour Polska z lepszymi wynikami

Przychody Carrefour Polska ze sprzedaży detalicznej i franczyzowej poszły w górę z 8,4 do 9,65 mld zł, a z najmu i sprzedaży usług - ze 145,4 do 172,1 mln zł.

Carrefour Polska: Sklepy

Na koniec ub.r. do firmy należały 94 hipermarkety (trzy więcej niż przed rokiem), 162 supermarkety Carrefour Market i Supeco, 160 sklepów Rast (tyle samo co na koniec 2021 roku), 43 placówki Galerii Alkoholi (sześć mniej niż przed rokiem) oraz 629 sklepów Carrefour Express i Globi (po spadku rok do roku o 26).

