Carrefour stawia na nowoczesne technologie chmurowe

Carrefour Polska realizując założenia globalnego planu strategicznego „Carrefour 2022”, podjął decyzję o migracji infrastruktury IT na środowisko chmury obliczeniowej. Jednym z dostawców data center w Polsce jest firma Polcom. Jest to ważny krok w drodze do wyższej elastyczności biznesowej i dojrzałości technologicznej, który ułatwi zarządzanie w tym obszarze i wpłynie na dostępność systemów dla klientów Carrefour Polska.