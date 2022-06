Carrefour szuka małych, lokalnych dostawców i wspiera start-upy

Autor: Anna Wrona

Data: 07-06-2022, 11:29

Chcemy współpracować z producentami, a nie z pośrednikami, żeby zachować dla klientów jak najwyższą jakość i świeżość produktów, ale też żeby skracać łańcuch dostaw – mówi Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska, był prelegentem ProVeg New Food Forum; fot. mat. pras.

Carrefour wspiera polskie start-upy

– W ostatnim roku fundacja Carrefour skorzystała z możliwości przekazania grantu o wartości 100 tys. euro czterem start-upom, które zostały wybrane wspólnie z akceleratorem foodtech.ac. To pierwsza forma, którą możemy wesprzeć część start-upów istniejących na polskim rynku. To, co jest naszą największą siłą we wspieraniu tego typu start-upów, to nasza powierzchnia sklepowa i możliwość sprawdzenia na półce, jak klienci reagują na produkt – mówi Piotr Lubiewa-Wieleżyński, dyrektor działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

Carrefour Polska współpracuje z małymi producentami i regularnie wprowadza produkty start-upów do sklepów.

Zob. też. Start-upy nagrodzone przez Carrefour zorganizowały "kolację przyszłości"

Mali lokalni dostawcy w Carrefourze

Firma rozpoczęła też ostatnio fast track dla małych, lokalnych dostawców, którzy mogą wprowadzić swój asortyment np. tylko do jednego sklepu lub kilku w danym mieście.

– Stawiamy na bliskość do sklepu. Stawiamy na to, by był to mały lub średni dostawca. Mają być to dostawcy bezpośredni. Chcemy pracować z producentami, a nie z pośrednikami, żeby zachować dla klientów jak najwyższą jakość i świeżość produktów, ale też żeby skracać łańcuch dostaw, czym przyczyniamy się do zmniejszania śladu węglowego – podkreśla Piotr Lubiewa-Wieleżyński.

Zdaniem dyrektora działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour, w Polsce jest jeszcze miejsce na rozwój foodtechu. W ostatnich latach ten rynek zaczął się mocno rozwijać. Fundusze to dostrzegły, co widać już po wartości inwestycji w ten sektor.

Piotr Lubiewa-Wieleżyński był prelegentem panelu dyskusyjnego W jaki sposób sieci handlowe odpowiadają na roślinny trend, który odbył się 25 maja 2022 roku w ramach ProVeg New Food Forum.