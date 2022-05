Carrefour szukał nowych konceptów. Otworzył ponad 120 outletów w swoich sklepach

W samym 2022 roku sieć Carrefour łącznie miała ponad 120 stref outletowych w swoich sklepach. Działają one zarówno w hipermarketach, jak i supermarketach Carrefour i oferują wybór produktów niespożywczych w atrakcyjnych cenach.

Autor: AK

Data: 25-05-2022, 08:53

Jeden z outletów sieci Carrefour/ fot. mat. prasowe

W strefach czekają na klientów produkty przemysłowe z takich kategorii jak wyposażenie domu, artykuły sportowe, ogród, tekstylia, zabawki czy RTV/AGD. Asortyment dostępny w ramach konceptu grupowany jest według kategorii cen: do 5 zł, do 10 zł, do 15 zł. W ramach konceptu dostępne są również super oferty i wyjątkowe okazje. Najtańsze produkty można kupić już za 29 groszy, a średnio co 2 tygodnie odbywa się dostawa nowych produktów.

Carrefour otwiera outlety w swoich sklepach

– Naszym celem jest oferowanie jak najlepszych doświadczeń zakupowych klientom. Dlatego dbamy nie tylko o konkurencyjne ceny, ale także o atrakcyjność i szerokość oferty produktów non-food w naszych sklepach - mówi Paweł Gadawski, dyrektor handlowy produktów non-food w Carrefour Polska.

Od marca 2022 roku liczba stref outlet powiększyła się o około 60 lokalizacji, a od początku roku Carrefour otworzył 120 nowych stref. Łącznie w całej Polsce działa już ich ponad 155. Znajdują się one nie tylko w największych hipermarketach, ale także w supermarketach sieci Carrefour zlokalizowanych w całej Polsce.