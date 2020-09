Carrefour uruchamia pierwszą stację refillingową kosmetyków

Z uwagi na silnie degradujący wpływ plastiku na środowisko, redukcja wykorzystania plastikowych opakowań i odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych to priorytet w działaniach proekologicznych Carrefour. Dlatego Carrefour Polska, jako pierwsza w Polsce sieć omnikanałowa uruchomiła stację refillingową kosmetyków w swoim sklepie Carrefour BIO przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie.

W naszym kraju coraz większą popularnością cieszą się sklepy prowadzone w ramach idei Zero Waste. Nowa inicjatywa Carrefour przyczynia się z jednej strony do zmniejszenia wykorzystania jednorazowych butelek plastikowych na rzecz tych wielokrotnego użytku, a z drugiej - daje wymierne efekty klientom, którzy zyskają możliwości zakupu kosmetyków Yope 15% taniej, z uwagi na fakt, że Klient płaci wyłącznie za produkt nie za opakowanie. Dostawcą nowego rozwiązania jest startup Swapp!.

- W 2018 roku Grupa Carrefour zobowiązała się w ramach polityki opakowań do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Główne cele wyznaczone w tym obszarze to: wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania, a także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2022 roku o 5% w porównaniu z 2017 r. - mówi Barbara Kowalska, dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

- Jednym z takich projektów jest stacja do refillingu opakowań Swapp, gdzie można uzupełnić kosmetyki polskiej marki Yope do butelek wielokrotnego użytku. Odpowiada on na problemy środowiskowe związane z nadprodukcją opakowań i powstających z nich odpadów opakowaniowych - dodaje Barbara Kowalska.

Carrefour wdraża zarówno własne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska, w tym redukcji plastiku, jak również angażuje się w eko-projekty wraz z partnerami oferującymi innowacyjne rozwiązania.

Wdrażając własne praktyki w ramach strategii opakowaniowej Carrefour, zachęca dostawców do odpowiedzialnego i innowacyjnego podejścia do biznesu oraz oferuje klientom możliwość przyłączania się do organizowanych akcji w myśl idei Less Waste.