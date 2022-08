Carrefour w kampanii z Katarzyną Bosacką pokazuje, jak ugotować obiad za 5 zł

Autor: AK

Data: 08-08-2022, 18:20

W odpowiedzi na rosnącą inflację, przekładającą się na wzrost kosztów codziennego życia, Carrefour wystartował z kampanią „Mądry Obiad do 5 złotych za osobę” z przepisami Katarzyny Bosackiej.

Carrefour prowadzi kampanię „Mądry Obiad do 5 złotych za osobę” / fot. Shutterstock

Carrefour chce udowodnić, że podczas zakupów nie musimy wybierać pomiędzy jakością i ceną, bo jedno i drugie znajdziemy w produktach marek własnych, których warto szukać na sklepowych półkach. Główną składową kampanii są przepisy stworzone przez Katarzynę Bosacką, która prezentuje, jak w prosty, szybki i tani sposób przygotować danie dla całej rodziny.

Carrefour i "Mądry Obiad" z Katarzyną Bosacką

– W kampanii Mądrego Obiadu skupiliśmy się na wykorzystaniu formatów obecnie trendujących w SoMe, czyli na Tik Tokach oraz Reelsach – krótkich formach video z wykorzystaniem chwytliwej muzyki. Użycie tego typu treści pozwoliło dotrzeć do szerszego grona użytkowników i użytkowniczek oraz pokazało, że marka Carrefour jest otwarta na zmiany i nowości nieustannie występujące w mediach społecznościowych – mówi Olga Jakubiak, head of social media w K2 Create.

Agencja K2 Create odpowiada za odsłonę kampanii w digitalu i social mediach. Pośród przygotowywanych materiałów, największą popularność zyskało video przygotowane na platformę Tik Tok, które w ciągu 6 dni osiągnęło prawie 9 mln wyświetleń.