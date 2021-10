Carrefour w lokalu po Tesco w Galerii Echo. Jest wniosek do UOKiK

Do UOKiK trafił wniosek o zgodę na koncentrację, która polega na nabyciu przez Carrefour Polska od Tesco Polska część mienia w postaci praw i obowiązków (umowa dzierżawy) do powierzchni handlowej zlokalizowanej w CH Galeria Echo w Kielcach.

Powierzchnia ta jest obecnie dzierżawiona przez Tesco Polska i wykorzystywana do prowadzenia wielkopowierzchniowego sklepu detalicznego w formacie hipermarketu z niewyspecjalizowaną sprzedażą artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku. Sklep jednak zakończył swoją działalność w drugiej połowie września br.

Carrefour w Galerii Echo w Kielcach?

Jak informował we wrześniu dyrektor Galerii Echo na łamach lokalnej "Gazety Wyborczej", w planach jest, aby nowy operator otworzy sklep na początku nowego roku. Tłumaczył, że to wynika z zakresu prac. Tesco zajmuje ok. 13 tys. m kw. i ta powierzchnia będzie podzielona na potrzeby nowego operatora marketu spożywczego oraz innych najemców.

Carrefour Polska to wielokanałowa sieć handlowa, pod której szyldem działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Ponadto Carrefour Polska jest zarządcą 45 centrów i pasaży handlowych oraz 43 stacji paliw.

Tesco Polska to spółka zależna spółki prawa duńskiego Salling Group A/S. Salling Group A/S posiada 100% udziałów w Tesco Polska oraz w Netto Sp. z o.o. („Netto”). Salling Group prowadzi w Europie działalność głównie poprzez sieci supermarketów, domów towarowych, dyskontów i hipermarketów.