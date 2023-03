Hipermarket Carrefour w Oświęcimiu jest od kilku dni zamknięty. Dlaczego klienci nie mogą zrobić tam zakupów?

Carrefour w Galerii Niwa Oświęcimiu jest od kilku dni zamknięty./fot. shutterstock

Carrefour w Oświęcimiu zamknięty. Dlaczego?

Przy wejściu do galerii Niwa w Oświęcimiu, w którym znajduje się Carrefour, a także na żaluzji zamykającej wejście do hipermarketu, znajduje się pisemna informacja o tym, że sklep jest danego dnia nieczynny. problem w tym, że sklep jest zamknięty już od killu dni. Dlaczego?

Faktyoswiecim.pl zapytały o to przedstawicieli sieci.

„Hipermarket Carrefour zlokalizowany w Galerii Niwa w Oświęcimiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 1 został tymczasowo zamknięty z przyczyn technicznych niezależnych od nas. Obecnie sklep pozostaje zamknięty dla klientów, a nasza sieć pracuje nad jak najszybszym przywróceniu go do działania. Niebawem będziemy mogli przekazać więcej informacji o planowanej dacie ponownego otwarcia. Wszystkich klientów naszego sklepu bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności” – taką odpowiedź eFO otrzymały z biura prasowego marketu.

Z kolei Katarzyna Zegar, zarządzająca galerią Niwa, powiedziała, że: "W związku z rozszczelnieniem połaci dachowej nad sklepem Carrefour, zmuszeni zostaliśmy do zamknięcia sklepu na czas przeprowadzenia niezbędnych napraw. Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zgłosiliśmy zaistniałe zdarzenie do PINB (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – przyp. red.), który oprócz wykonania remontu dachu nakazał przeprowadzenie kontroli stanu konstrukcji w przedmiotowej powierzchni. Do czasu zakończenia kontroli i wydania pozwolenia na otwarcie sklepu przez PINB, sklep Carrefour musi pozostać zamknięty. - informuje serwis faktyoswiecim.pl.

