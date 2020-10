Carrefour: Wdrożone przez nas rozwiązania ułatwiają dokonywanie bezpiecznych zakupów

- Sklepy Carrefour, od początku trwania pandemii, dostosowane są do wymogów sanitarnych, a wdrożone przez nas rozwiązania, ułatwiają dokonywanie bezpiecznych zakupów wszystkim klientom. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników, nasza sieć wdrożyła wiele profilaktycznych rozwiązań, których celem jest zminimalizowanie ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Biuro Prasowe Carrefour Polska.

- We wszystkich sklepach zintegrowanych Carrefour zamontowane są przykasowe ekrany z pleksi, zabezpieczające klientów i kasjerów. Przy stanowiskach kasowych oraz ladach obsługiwanych przez pracowników wyklejone są odpowiednie linie dystansowe. Wszyscy pracownicy Carrefour są wyposażeni w środki ochrony osobistej: rękawiczki lub płyn dezynfekujący oraz mają możliwość pracy w maseczkach lub przyłbicach z ochronną szybką. Systematycznie dezynfekowane są kasy, wagi i lady, a klientom udostępnione zostały płyny do dezynfekcji i plastikowe ochraniacze na ręce. Dodatkowo, Carrefour zachęca klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych. O bezpiecznym zachowaniu w sklepie przypominają również specjalne tablice i plakaty lub informacje na monitorach przykasowych. Nasza sieć również stale przypomina i apeluje do klientów o konieczności zakrywania ust i nosa podczas wizyt w sklepach - wymienia Carrefour Polska.

- Wszystkie te działania przełożyły się już na znaczący wzrost zaufania konsumentów do naszej sieci w czasie trwania całej pandemii koronawirusa. Jak wynika z raportu „Zaufanie Polaków do sieci handlowych w czasie pandemii”, zrealizowanego przez agencję Catchers oraz Instytut Badawczy IPC, zaufanie konsumentów do Carrefour zwiększyło się w tym trudnym czasie aż o ponad 11%. Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych działań, obok wzrostu zaufania klientów, jest również fakt, że wszystkie formaty sklepów działają bez zakłóceń i żaden ze sklepów sieci nie został zamknięty przez służby sanitarne z powodu pandemii - dodaje.

Sieć tłumaczy, że dzięki większej powierzchni, hiper- i supermarkety Carrefour zapewniają klientom większe dystansowanie społeczne, a co za tym idzie zakupy w takich placówkach są bezpieczniejsze i bardziej komfortowe, w szczególności dla osób starszych, którzy dodatkowo preferują zakupy w godzinach przedpołudniowych.

