Carrefour we współpracy z dostawcami wycofa ze sprzedaży karpia żywego

Carrefour Polska podjął zobowiązanie dotyczące całkowitego wycofania ze sprzedaży karpia żywego do 2021 roku. Zobowiązanie to zostało wypracowane wspólnie z dostawcami sieci, którzy będą mieli czas na dostosowanie swojej hodowli do nowych warunków przygotowania i transportu ryb. Wycofanie ze sprzedaży karpia żywego to kolejna z konkretnych inicjatyw realizowanego przez Carrefour programu Act For Food w zakresie ochrony bioróżnorodności i poprawy dobrostanu zwierząt.