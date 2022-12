Handel

Carrefour wprowadza przed Świętami opcję dostawy zakupów do paczkomatów

Autor: AK

Data: 20-12-2022, 13:14

W sklepie internetowym Carrefour ruszyła właśnie możliwość zamówienia dostawy e-zakupów z kategorii non-food do paczkomatów. Dzięki nowej usłudze klienci mogą zaoszczędzić czas i przeznaczyć go na świąteczne przygotowania. To również doskonały pretekst, aby pomyśleć o prezentach dla najbliższych.

Carrefour dostarczy e-zakupy do paczkomatów/ fot. mat. prasowe