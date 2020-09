Carrefour wprowadza system Nutri-Score do oznaczania produktów marki własnej

System Nutri-Score, stworzony przez Santé Publique France, służy do szybkiej i łatwej oceny wartości odżywczej produktów za pomocą kolorów i liter. Na podstawie zawartości poszczególnych składników odżywczych, produkty są przypisywane do jednej z 5 klas – od A (kolor ciemnozielony) do E (kolor ciemnopomarańczowy).

Klasa A określa produkty najbardziej odżywcze, zaś klasa E te najmniej odżywcze. Przy wyborze konkretnego oznakowania produktu pod uwagę brana jest nie tylko wartość odżywcza, ale również zawartość owoców, warzyw, błonnika i protein w produkcie.

Produkty oznakowane systemem Nutri-Score będą pojawiać się systematycznie we wszystkich sklepach sieci. Oznakowane nimi będą artykuły spożywcze marek własnych Carrefour m.in. Carrefour Classic, Carrefour Extra.

– Carrefour przykłada dużą wagę do pomagania konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów żywieniowych. W 2017 roku sieć wprowadziła do Polski Uproszczony System Znakowania Wartością Odżywczą – SENS, który w intuicyjny sposób informował klientów o zalecanej częstotliwości spożywania danych produktów marki własnej. W ubiegłym roku sieć podjęła decyzję o wprowadzeniu systemu Nutri-Score, który jest stosowany na zasadzie dobrowolności w coraz większej liczbie krajów Unii Europejskiej. Jego zadaniem jest pomaganie konsumentom w interpretacji jakości odżywczej oraz wyborze produktów bez potrzeby analizowania tabeli wartości odżywczej. Carrefour chce ujednolicić dobrowolny system znakowania wartością odżywczą we wszystkich krajach Grupy – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska.

System Nutri-Score jest ważnym aspektem polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie Grupy Carrefour, która kładzie duży nacisk na promocję zdrowego stylu życia i prawidłowego żywienia. Sieć pomaga konsumentom w zmianie nawyków żywieniowych, edukuje oraz zapewnia szeroki dostęp do informacji o sprzedawanych produktach. To podejście jest elementem szerokiej strategii „Carrefour 2022”, która ogłoszona została przez Grupę Carrefour w styczniu 2018 roku.