Carrefour wprowadza system pomagający segregować odpady

W marcu br. Carrefour Polska, jeden z członków Koalicji 5 Frakcji, pilotażowo wprowadził na 20 wybranych produktach marki własnej innowacyjny i jednolity system piktogramów Koalicji 5 Frakcji, który w prosty i jasny sposób dostarczy konsumentom wiedzę, jak segregować poszczególne opakowania po zużyciu. Decyzja ta ma rozwiązać problem trudności Polaków w prawidłowej segregacji odpadów, bowiem blisko 50% z nas nie potrafi właściwie posegregować zużytych opakowań1. Obecnie niejasne etykiety i niedokładne informacje o możliwości recyklingu sprawiają, że właściwa segregacja jest wyzwaniem. Tylko 11 proc. rodaków przyznaje, że segregacja odpadów opakowaniowych nie wiąże się dla ich z żadnymi trudnościami. 2.

- Wyzwania związane z segregacją wymagają systemowego podejścia i właśnie dlatego w ramach Kampanii 17 Celów powstała Koalicja 5 Frakcji, łącząca producentów wprowadzających produkty w opakowaniach, sieci handlowe, miasta i gminy oraz organizacje pozarządowe prowadzące działania edukacyjne. Wspólnie szukaliśmy rozwiązania jak poradzić sobie z różnymi wyzwaniami dotyczącymi problemów segregacji - tłumaczy Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting i współinicjatorka Koalicji 5 Frakcji.

- Inspirując się rozwiązaniami na innych rynkach udało nam się stworzyć unikalny i innowacyjny system znakowania, który właśnie wprowadził jeden z naszych partnerów - Carrefour Polska - pilotażowo na 20 wybranych produktach marki własnej. To kończy ponad dwuletni okres naszych prac obejmujący m.in.: analizę różnych raportów, konsultacje z ekspertami czy w końcu badanie naszego oznakowania wśród konsumentów. To nasz wspólny sukces i już kilka kolejnych firm deklaruje wprowadzenie naszego systemu znakowania na swoich produktach. Taka współpraca może efektywnie przyspieszyć strategiczną zmianę zgodnie z naszymi założeniami: Tworzymy ekosystem nowych rozwiązań! - dodaje Małgorzata Greszta.

- Odpowiadając na wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu, Carrefour Polska jako aktywny członek Koalicji 5 Frakcji, wprowadza w kanale e-commerce nowy system oznakowania produktów, który ma pomóc klientom w bardziej intuicyjnej segregacji odpadów oraz zwiększeniu ilości opakowań poddawanych recyklingowi na polskim rynku – mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Jakości i Zrównoważonego Rozwoju Carrefour Polska. Wsparcie recyklingu oraz edukacja konsumentów nt. prawidłowej segregacji odpadów zgodnej z pięcio-frakcyjnym systemem segregacji są konieczne, aby nasz kraj mógł dalej podążać w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, a tym samym przyspieszyć proces zielonej transformacji Polski – dodaje Kowalska.

Etykieta, która działa

Zaprojektowany przez Koalicję 5 Frakcji jednolity system kolorowych i czytelnych piktogramów precyzyjnie informuje, której części opakowania dot. informacja, w jaki sposób przygotować dany element oraz do którego pojemnika należy go wyrzucić. Etykiety zostały stworzone w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na temat recyklingu na opakowaniu. Z przeprowadzonych badań3 wynika, że eko-oznakowania na opakowaniach są nie tylko bardziej czytelne od aktualnie stosowanych symboli, ale również 92% respondentów uznało, że zachęcają one do segregowania.

Pierwsza międzysektorowa inicjatywa

Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa zrzeszająca takie podmioty, jak producenci opakowań i produktów szybkozbywalnych w opakowaniach, samorządy oraz firmy i organizacje zaangażowane w recykling, odzysk opakowań i edukację ekologiczną, której zasadniczym celem jest podniesienie efektywności prowadzonych już działań, a także szukanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów.

Aktualnie do tej wielobranżowej inicjatywy należy łącznie 56 członków – firm, samorządów i organizacji pozarządowych, którzy wspierają selektywną zbiórkę odpadów surowcowych do 5 pojemników oraz chcą edukować swoich interesariuszy w zakresie właściwego segregowania odpadów i rozwijać system oznakowani na opakowaniach.

