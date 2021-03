Carrefour wspiera dostawców jabłek i marchwi

Rolnicy i sadownicy pozostali z niesprzedaną częścią swojej produkcji u progu wiosny, kiedy na rynku stopniowo pojawiać się będą owoce i warzywa z kolejnego sezonu, dlatego Carrefour wprowadził do sprzedaży marchew i jabłka w większych opakowaniach udzielając pomocy swoim dostawcom, dotkniętym ograniczeniami zamówień z sektora HoReCa.

- W pandemii koronawirusa zaplanowanie wielkości produkcji rolnej jest bardzo trudnym zadaniem. Gastronomia doświadczała lockdownu już kilkakrotnie, a obecnie realizuje jedynie ok. 10% zamówień w wersji na wynos. Ten kanał sprzedaży zamknął się więc m.in. dla producentów owoców i warzyw, które w przeciwieństwie do żywności przetworzonej nie mogą być przechowywane na kolejny sezon. Dlatego jako wieloletni dostawca zwróciliśmy się do Carrefour z prośbą o pomoc w sprzedaży tegorocznej nadwyżki. Liczymy, że stali odbiorcy naszych produktów docenią walory naszej Nieperfekcyjnej Marchwi, która niczym nie różni się pod względem smaku od warzyw sprzedawanych od lat pod marką własną sieci – powiedział Michał Gulczyński z firmy Polfarm.

Carrefour, który niemarnowanie żywności oraz długotrwałe i partnerskie relacje ze środowiskiem rolniczym ma w swoim DNA, przyłączył się do pomocy swoim dostawcom. Sieć liczy również na swoich klientów, którzy zawsze bardzo pozytywnie reagują na wszelkie propozycje w duchu zero waste, m.in. odbiór butelek zwrotnych czy zakupy produktów o bliskim terminie przydatności i obniżonej cenie w strefie STOP Marnowaniu Żywności.

- Akcja na rzecz naszych polskich dostawców rolnych jest kolejnym przykładem polityki CSR-owej Carrefour, ale także ważnym elementem praktyki handlowej sieci, opartej na zaufaniu i pomocy w trudnych warunkach gospodarczych. Mamy nadzieję, że i tym razem konsumenci zauważą nasze działania solidarnościowe i poprzez świadomy wybór produktów oferowanych w tej akcji pomogą naszym dostawcom ograniczyć straty w wyprodukowanej żywność i w ich biznesach – powiedział Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour.

Promocja świeżych owoców i warzyw od lokalnych dostawców jest częścią strategii transformacji żywieniowej Carrefour, której celem jest m.in. oferowanie wszystkim konsumentom zdrowych produktów w przystępnej cenie.

