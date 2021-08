Carrefour wycofuje się z Tajwanu?

W nadchodzących tygodniach Carrefour planuje sprzedaż swojej firmy na Tajwanie – informuje Reuters na podstawie trzech anonimowych źródeł.

Autor: portalspozywczy.pl/reuters.com

Data: 11-08-2021, 15:59

Carrefour wycofuje się z Tajwanu?

Reuter pozyskał informacje od trzech anonimowych źródeł, że francuska sieć handlowa Carrefour zamierza w ciągu najbliższych tygodni sprzedaż swoich sklepów na Tajwanie. Tajwański oddział Carrefoura wyceniany jest na około 1,6 miliarda euro (1,9 miliarda dolarów).

Carrefour wynajął Morgan Stanley do prowadzenia sprzedaży, która ma rozpocząć się po wakacjach. Sieć handlowa zwróciła się do wielu potencjalnych nabywców, w tym do firm private equity, aby ocenić ich zainteresowanie tajwańskimi aktywami.

W grudniu 2020 roku Carrefour przejął firmę spożywczą Wellcome Taiwan od Asia's Dairy Farm, co uczyniło ją drugim graczem na tajwańskim rynku sklepów wielobranżowych. Transakcja o wartości 97 mln euro obejmowała zakup 224 sklepów oraz hurtowni.

Carrefour zastanawia się nad konsolidacją

Pod koniec czerwca br. francuska prasa poinformowała, że Grupa Carrefour od kilku miesięcy szuka nabywcy dla swoich aktywów w naszym kraju. Jak pisano, Prezes Grupy Carrefour Alexandre Bompard zamierza pozbyć się dwóch lokalnych sieci – w Polsce i na Tajwanie. Poszukiwanie nabywców zostało zlecone firmie doradczej KPMG.

- W ramach przyszłej strategii Carrefour zastanawia się nad masą krytyczną swoich międzynarodowych spółek zależnych i ewentualnymi przyszłymi posunięciami w zakresie konsolidacji, aliansów lub zbycia. Ten proces dopiero się rozpoczyna, a Carrefour zaprzecza, że podjął jakąkolwiek decyzję o sprzedaży aktywów - informowała rzeczniczka firmy.

Grupa Carrefour w I kwartale 2021 r. zanotowała wzrost sprzedaży LfL o 4,2 proc.