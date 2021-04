Carrefour z inspiracjami na grilla z różnych stron świata

- Majówka to tradycyjnie czas rozpoczęcia sezonu grillowego. W tym roku, nawiązując do dobrych chwil sprzed pandemii i chcąc przenieść naszych klientów do odległych miejsc, przygotowaliśmy ofertę będącą inspiracją grilla na różne sposoby, poprzez kuchnie z całego świata - informuje Carrefour.