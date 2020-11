Carrefour z rabatami i zniżkami z okazji Black Friday i Cyber Monday

W ostatnich dniach listopada Carrefour zaprasza klientów do zakupów mikołajkowych i świątecznych po promocyjnych cenach. Oferta zniżek na zabawki, wybrane artykuły tekstylne, a także sprzęt RTV i AGD będzie obowiązywać od najbliższego czwartku do soboty we wszystkich hipermarketach i supermarketach sieci.