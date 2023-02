Sieć Carrefour planuje otworzyć w Warszawie sklep w centrum handlowym Plac Unii, w którym 31 grudnia zamknięty został Supersam, obecny przy placu Unii Lubelskiej od kilkudziesięciu lat - ustalił nieoficjalnie portal Wirtualnemedia.pl.

Carrefour planuje otworzyć sklep w centrum handlowym Plac Unii, fot. shutterstock

Warszawski Supersam zamknięty

Supersam działał od 1962 r. do 2006 r. w pawilonie zbudowanym w czasach PRL, który był jednym z symboli ówczesnego handlu w stolicy. Zburzono go, by wybudować galerię handlową Plac Unii i w 2013 r. ruszył tam Supersam w nowej wersji. Sklep zamknięto jednak z końcem ub.r.

Carrefour otworzy kompaktowy hipermarket?

Lokal obecnie stoi pusty, a wkrótce zostanie przejęty przez francuską sieć Carrefour, który otworzy tam hipermarket kompaktowy, czyli sklep większy od klasycznego supermarketu, ale mniejszy od dużego hipermarketu. Trwa dopinanie ostatnich szczegółów.

