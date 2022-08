Carrefour zamroził ceny 100 produktów we Francji. Czy polski oddział też to zrobi?

Rekordowa inflacja widoczna jest niemal w całej Europie. Jak poinformowała agencja Reutera, prezydent Macron apelował do sieci handlowych o utrzymanie jak najniższych cen. Carrefour postanowił zamrozić ceny 100 produktów do końca listopada.

Francuska centrala Carrefoura zamroziła ceny podstawowych artykułów spożywczych/ fot. Shutterstock

Carrefour we Francji zamraża ceny podstawowych artykułów

"Od sardynek w puszkach po ryż i płyn do mycia naczyń", jak przekazał Reuter’s, produkty mają mieć stałą cenę do końca listopada. Serwis Business Insider zapytał więc o to, czy także polski oddział zamrozi ceny podstawowych produktów. Niestety – nic na to nie wskazuje.

"Przeciwdziałanie skutkom rosnących w Polsce cen oraz wsparcie klientów w tym zakresie jest jednym z kluczowych założeń polityki cenowo-promocyjnej realizowanej przez Carrefour Polska. Jednak każdy z oddziałów Grupy Carrefour kształtuje tę politykę we własnym zakresie. Na obecną chwilę Carrefour Polska nie wprowadza takiego rozwiązania jak francuski oddział naszej sieci, natomiast podejmuje liczne inicjatywy, które mają na celu zmniejszenie skutków inflacji w naszym kraju" — napisała polska centrala w odpowiedzi na pytania redakcji BI.

