Carrefour Polska oraz EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań wychodząc naprzeciw planom Ministerstwa Środowiska i Klimatu dotyczącym wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego, wspólnie uruchamiają w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim test butelkomatów, do których można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach. Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci e-bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy.

Carrefour otworzył testowy system recyklomatu na Śląsku/ fot. mat. prasowe

Jak pokazują dane GUS z ostatnich lat, statystyczny Polak wytwarzał średnio ponad 350 kg odpadów rocznie. Część z nich trafiła do ponownego przetworzenia, ale znaczna większość wylądowała na składowiskach odpadów.

Ile odpadów trafia do recyklingu?

Według danych Global Waste Index opublikowanych przez Sensoneo w 2022 r. (na bazie danych uzyskanych w 2019 roku) Polska znalazła się na 13. miejscu na świecie pod względem efektywności zarządzania odpadami komunalnymi. W naszym kraju do recyklingu trafiła mniej więcej jedna czwarta z nich (26,6%). Zagospodarowanie odpadów komunalnych będzie miało szczególne znaczenie, ponieważ właśnie w odniesieniu do tych odpadów Komisja Europejska zatwierdziła 65-proc. poziom recyklingu w perspektywie do roku 2035.

W ślad za rosnącymi wyzwaniami klimatycznymi oraz zmianami w prawie unijnym, Ministerstwo Środowiska i Klimatu prowadzi obecnie prace nad regulacjami prawnymi, których celem jest wypracowanie i wdrożenie nowego systemu kaucyjnego w Polsce. Wyprzedzając planowane regulacje, Carrefour Polska we współpracy z EKO-Punktem rozpoczyna test własnego rozwiązania, w którym w zamian za zwrócone opakowania plastikowe i aluminiowe po napojach, sieć będzie wypłacać swoim klientom pieniądze w postaci e-bonów na zakupy.

- Carrefour Polska realizując swoją misję handlową, aktywnie działa na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego w Polsce. Wiele z wdrożonych przez nas inicjatyw, jak na przykład odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu ich zakupu, było bodźcem do pozytywnych zmian w całej naszej branży, a także pozwoliło na ponowne rozbudzenie obiegu opakowań zwrotnych na polskim rynku – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezeska Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska.

Teraz idziemy o krok dalej i wspólnie EKO-Punktem rozpoczęliśmy w 10 sklepach Carrefour w województwie śląskim test systemu kaucyjnego polegającego na zbiórce butelek plastikowych oraz puszek aluminiowych po napojach. W zamian na zwrócone opakowania zapłacimy naszym klientom 15 groszy za każdą oddaną sztukę. Jesteśmy przekonani, że rozwiązanie to pozwoli naszym klientom jeszcze bardziej zaangażować się w działania na rzecz czystego środowiska w naszym kraju oraz będzie miało dla nich odczuwalny wymiar materialny - dodaje Wiceprezeska Carrefour.

EKO-Punkt i Carrefour

- EKO-Punkt jako lider w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi od dwóch dekad przyczynia się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju poddając recyklingowi odpady wytworzone przez mieszkańców Polski. W roku 2022 zebraliśmy i przekazaliśmy do recyklingu ponad 200 tys ton odpadów opakowaniowych, które zostały przetworzone na nowe produkty w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozwoliło to na ograniczenie wolumenu utylizowanego na składowiskach odpadów, znaczne oszczędności energii w produkcji nowych opakowań a także ograniczenie eksploatacji nowych złóż surowców pierwotnych w postaci złóż mineralnych czy lasów – mówi Leszek Pieszczek Przewodniczący Rady Nadzorczej EKO-Punktu Organizacji Odzysku Opakowań.

Projekt realizowany wspólnie z Carrefour ma na celu nadać wartość odpadom powstającym w gospodarstwach domowych oraz dzięki temu zwiększyć wolumen odpadów przekazywanych do powtórnego przetworzenia przyczyniając się tym samym do realizacji poziomów recyklingu wyznaczonych przez Unię Europejską - dodaje Przewodniczący.

PETfur w Carrefourze na Śląsku

Butelkomaty Carrefour i EKO-Punktu o wdzięcznej nazwie PETfur stanęły w 8 hipermarketach Carrefour: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach, a także 2 supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz e-bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań.

E-bonem od razu można zapłacić za zakupy w danym sklepie Carrefour i jest on ważny do końca danego dnia. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem oraz po przetworzeniu, powrócą w pierwotnej formie na półki sklepowe.

Carrefour we współpracy z EKO-Punktem będzie aktywnie przyglądał się wynikom realizowanego testu oraz planowanym zmianom ustawodawczym w tym zakresie. Celem partnerów projektu jest jak najlepsze dostosowanie finalnego system odbioru opakowań do ostatecznych przepisów, które będą obowiązywały w naszym kraju.

