W tym roku, nie czekając na regulacje prawne, jako pierwsza sieć, w 10 hiper- i supermarketach, rozpoczęlismy zbiórkę opakowań objętych ustawą - mówi Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska; fot. mat.pras.

Inflacja spada, ale nadal pozostaje wysoka. Jak sieci handlowe dbają o konkurencyjność oferty?

Stopniowo rosnąca siła nabywcza polskich konsumentów napawa nas optymizmem - mówi Sylwester Mroczek.

Carrefour dba o niskie ceny, zwłaszcza w okresach sezonowych; oferuje stały rabat dla klientów oraz programy lojalnościowe.

Sieć wdraża także rozwiązania związane z odzyskiem opakowań.

Carrefour monitoruje rynek

- Perspektywy branży handlowej na jesień wydają się obiecujące. Stopniowo rosnąca siła nabywcza polskich konsumentów napawa nas optymizmem. Naszym celem jest utrzymanie atrakcyjnych cen i promocji dla klientów, szczególnie w okresach sezonowych, takich jak kluczowe dla handlu Boże Narodzenie. Będziemy również dokładnie monitorować rynek i elastycznie dostosowywać nasze strategie, aby jak najlepiej odpowiadać na zmiany w oczekiwaniach Polaków - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Sylwester Mroczek, Menedżer Działu Rozwoju Formatów i Konceptów Handlowych w Carrefour Polska.

- Widząc zmieniające się nawyki i tendencje zakupowe, w Carrefour oferujemy produkty w atrakcyjnych cenach, a także intensyfikujemy działania promocyjne. Ostatnie oferty, takie jak schab za 9,99 zł/kg i banany za 1,99 zł/kg, to przykłady naszych starań o utrzymanie konkurencyjnych cen. Nasza oferta obejmuje również stały rabat -10% dla naszych klientów oraz programy lojalnościowe - dodaje.

Carrefour przyjmuje szklane butelki zwrotne

13 lipca br. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą w Polsce system kaucyjny. Zgodnie z przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. System kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 roku. Sklepy będą musiały odpowiednio się do niego przygotować.

- Jeżeli chodzi o system kaucyjny, to Carrefour w 2021 roku zaczął przyjmować w swoich sklepach szklane butelki zwrotne. Był to początek zmian. W tym roku, nie czekając na regulacje prawne, jako pierwsza sieć, w 10 hiper- i supermarketach, rozpoczęła zbiórkę opakowań objętych obecnie ustawą. Celem naszej sieci jest operacyjne przygotowanie sklepów do wdrożenia systemu kaucyjnego, technicznie i sanitarnie - tłumaczy Sylwester Mroczek.

Carrefour: czeka nas wiele pracy, aby zapewnić obsługę systemu kaucyjnego

- W niecałe trzy miesiące, od startu “akcji”, zebraliśmy dwa miliony opakowań, wypłacając klientom łącznie ponad 300 000 zł w ramach kaucji wynoszącej 15 gr za jedno zwrócone opakowanie. To również 50 000 ton plastiku, któremu Carrefour dał drugie życie. W procesie wzięło udział ponad 75 000 klientów, a z miesiąca na miesiąc, liczba oddających opakowania rośnie. W ramach systemu przyjmujemy opakowania z naszej oferty, ale także oferty konkurencji. Daje nam to wiedzę o liczbie producentów, którzy będą musieli dokonać zmian m.in. w kształcie swoich opakowań - zauważa.

- Niektóre z nich nie są bowiem możliwe do przyjęcia przez maszyny, ze względu na dostępną aktualnie technologię. Dzięki takim obserwacjom, możemy wstępnie zobaczyć jakie problemy techniczne czy serwisowe czekają branżę i jak wielkie wyzwanie jest przed nami wszystkimi stawiane. Czeka nas wiele pracy, aby zapewnić obsługę systemu kaucyjnego, a klientom, właściwy serwis. Technologia ma nam służyć i z całą pewnością Carrefour będzie organizować system, we wszystkich formatach swoich sklepów w taki sposób, aby zbiórka opakowań była dla klientów wygodna i prosta - podsumowuje Sylwester Mroczek.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl