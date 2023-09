W czasach stale rosnącej inflacji nasza aplikacja i programy lojalnościowe cieszą się coraz większą popularnością - mówi Anna Borowska, manager działu programów i narzędzi lojalnościowych Carrefour Polska.

Carrefour z Kartą Dużej Rodziny i aplikacją

Carrefour ze stałymi programami lojalnościowymi

- Klienci sklepów Carrefour mogą codziennie robić zakupy w naszych sklepach taniej, korzystając z naszych stałych programów lojalnościowych — rabatów i akcji zniżkowych w aplikacji Mój Carrefour, Karty Seniora, Karty Dużej Rodziny czy parasolowej akcji antyinflacyjnej pod nazwą Akcja Antyinflacja - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl Anna Borowska, manager działu programów i narzędzi lojalnościowych Carrefour Polska.

- W czasach stale rosnącej inflacji nasza aplikacja i programy lojalnościowe cieszą się coraz większą popularnością - dodaje.

Aplikacja Mój Carrefour posiada ponad milion użytkowników

Anna Borowska podkreśla, że aplikacja Mój Carrefour posiada ponad milion aktywnych użytkowników, a ich liczba sukcesywnie rośnie. - W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost zainteresowania ofertą kuponów zniżkowych w aplikacji, co świadczy o tym, że klienci szukają oszczędności. Cały czas poszerzana jest także oferta produktów ze zniżką w aplikacji, tak aby spełniała potrzeby klientów. Wraz z aplikacją dostępna jest także Karta Seniora, w ramach której osobom po 60 roku życia oferowana jest stała zniżka do 10% w postaci ekuponu do wykorzystania podczas kolejnych zakupów — dotychczas realizowana ona była w każdy wtorek, a od sierpnia w każdy wtorek i czwartek - opowiada.

- Wyraźnie widać, że aplikacja jest nośnikiem najlepiej trafiającym do klientów, dlatego właśnie to narzędzie sieć najmocniej rozwija pod względem dostępnych funkcjonalności oraz przede wszystkim oferty dla klienta - tłumaczy.

Carrefour z akcją antyinflacyjną

- Carrefour Polska był pierwszą dużą siecią handlową w programie Karty Dużej Rodziny, zainicjowanym w 2014 roku przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a obecnie kontynuowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, honorującą w swoich sklepach Kartę Dużej Rodziny oraz oferującą rodzinom wielodzietnym stałą zniżkę, w postaci kuponu na kolejne zakupy, sięgającą do 10% - tłumaczy.

- Program Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora są jednymi z filarów parasolowej akcji antyinflacyjnej “Akcja Antyinflacja”. Obejmuje ona także produkty marek własnych Carrefour, które są nawet o 30% tańsze od produktów markowych, bez uszczerbku na ich jakości. Aplikację Mój Carrefour, która daje codzienne promocje na wybrane artykuły i 10% rabatu w weekendy. Pod parasolem akcji znajduje się także marka Simpl, oferująca najtańsze produkty w swojej kategorii. Ostatnim filarem kampanii są gazetki promocyjne Carrefour, a w nich Super Oferty z rabatami nawet do 50% na wybrane produkty - podsumowuje Anna Borowska.

