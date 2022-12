Handel

Carrefour zmienia godziny otwarcia sklepów przed świętami

Autor: opr. RW

Data: 14-12-2022, 18:50

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to czas, do którego chcemy się dobrze przygotować. Bez względu na to czy dokładnie planujemy świąteczne przygotowania, czy też mamy tendencję do odkładania ich na ostatnią chwilę, sieć Carrefour zmienia w tym czasie standardowe godziny otwarcia sklepów, by odpowiadać na potrzeby klientów.

Carrefour zmienia godziny otwarcia sklepów przed świętami /fot. Shutterstock