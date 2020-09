Carrefour zmniejsza ilość plastiku w ofercie przyborów szkolnych

Carrefour opracował szeroką gamę długopisów, markerów, zakreślaczy i markerów permanentnych wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu. Za pomocą przyborów szkolnych w opakowaniach Zero Plastic marka uczestniczy w codziennym przekazywaniu dzieciom dobrych nawyków. W Polsce oferta eko-produktów jest dostępna we wszystkich hipermarketach należących do sieci. Są one nie tylko ekologiczne, ale również wspierają budowę miejskich hoteli dla pszczół. Dodatkowo, wszystkie materiały do ekspozycji oferty szkolnej zostały wyprodukowane z surowców pochodzących w 100% z recyclingu.

- W 2018 roku Grupa Carrefour zobowiązała się w ramach polityki opakowań do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych. Główne cele wyznaczone w tym obszarze to: wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania, a także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2022 roku o 5% w porównaniu z 2017 r. - mówi Barbara Kowalska, Dyrektor Działu Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour.

Do ekologicznej oferty Carrefour włączyliśmy szeroką gamę eko-przyborów szkolnych - pomagając naszym Klientom jeszcze pełniej żyć w myśl idei Zero Waste - dodaje Barbara Kowalska.

Z uwagi na silnie degradujący wpływ plastiku na środowisko, redukcja korzystania z plastikowych toreb jednorazowego użytku i odpowiednie gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych to priorytet w działaniach proekologicznych Carrefour. Jako firma odpowiedzialna społecznie Carrefour zmierza do poprawy jakości strumienia odpadów opakowaniowych, a jako nadrzędny cel stawia sobie dążenie do redukcji ich masy.

Sieć Carrefour Polska, realizując globalne zobowiązanie, w 2019 roku zaoszczędziła 5,1 tony plastiku w produktach marki własnej, a w 2020 roku kolejne 4 tony. W 2020 roku zoptymalizowane zostały 34 opakowania pod kątem redukcji masy plastiku.