Carrefour zmniejsza ślad węglowy i dalej redukuje ilość zużywanego plastiku

– W 2015 r. jako Grupa zobowiązaliśmy się do zmniejszenia swojego śladu węglowego o 40% do 2025, względem 2010. Do 2019 r. udało nam się osiągnąć redukcję o 39%, co zmobilizowało nas do podjęcia dalszych kroków. Z okazji obchodzonego 5 czerwca Światowego Dnia Środowiska, chcielibyśmy ogłosić, że stawiamy sobie nowy cel – ograniczenie gazów cieplarnianych emitowanych z naszych sklepów o 30% do 2030 r. oraz o 55% do 2040 r., w porównaniu do poziomów z 2019 r. – mówi Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna Carrefour Polska.