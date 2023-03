Handel

Castorama ma już prawie 100 sklepów w Polsce. Gdzie powstał nowy?

Autor: AK

Data: 29-03-2023, 18:03

Projektowanie kuchni, łazienki czy garderoby, a także asortyment do remontu i wykończenia domu i ogrodu – to wszystko znajdą klienci w nowym sklepie Castoramy na Dolnym Śląsku. 29 marca, w Kłodzku, Castorama otworzyła 98. Sklep w Polsce. Jego powierzchnia to 7300 mkw.

Tak wygląda 98. sklep Castoramy w Kłodzku/ fot. mat. prasowe