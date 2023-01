Złośliwi twierdzą, że wysoka cena za Thermomix mobilizuje do korzystania - skoro ktoś wydaje tyle pieniędzy, to bez sensu byłoby, żeby urządzenie stało bezczynnie. Sprawdzamy jakie są alternatywy dla tego "cudownego", aczkolwiek dość drogiego robota.





Thermomix - kuchenny fenomen ostatnich lat; fot. mat.pras.

Thermomix - historia i fenomen urządzenia

Thermomix to lifestylowy fenomen w Polsce – bez którego coraz więcej osób nie wyobraża sobie życia, a na pewno codziennego gotowania.

Za sukcesem tego kuchennego urządzenia w Polsce stoją jeszcze co najmniej trzy zjawiska – popularność kulinariów, pandemia i sprzedaż bezpośrednia, która zyskała nową twarz. Thermomix można nabyć od przedstawiciela / przedstawicielki, którzy organizują specjalne pokazy (np. w domu zainteresowanego) ukazując mu całe spektrum zastosowań urządzenia i przygotowując najbardziej wymyślne dania, które – dzięki wynalazkowi firmy Vorwerk - nie wymagają dużego nakładu pracy.

Thermomix to nic innego jak bardzo zaawansowany robot kuchenny, który waży, miksuje, emulguje, wyrabia ciasto, podgrzewa, gotuje na parze - lista jest naprawdę długa. Specjalna platforma Cookidoo® posiada bazę przepisów, która wciąż się rozwija, a czynności które trzeba wykonać aby przyrządzić danie pokazuje krok po kroku na wyświetlaczu.

Thermomix to nic innego jak bardzo zaawansowany robot kuchenny. | fot. mat. prasowe

Choć w Polsce od kilku lat jest fenomenem kuchennym, Thermomix nie jest żadnym wynalazkiem. Pierwszy robot kuchenny o tej nazwie Thermomix powstał w 1961 r. i od tamtej pory jest rozwijany, modernizowany i ulepszany. Dzięki temu z każdym modelem otrzymuje nowe funkcje i możliwości. Obecnie od połowy 2019 roku aktualnym modelem na rynku jest TM6.

Thermomix nazywany jest kuchennym "iPhonem", który podkreśla status społeczny użytkownika, ponieważ – w związku z dość wysoką ceną - nie wszyscy mogą sobie na niego pozwolić. I podobnie jak iPhone – Thermomix ma ma grono swoich wyznawców, którzy kochają go bezkrytycznie i wychwalają pod niebiosa jego umiejętności.

Alternatywy dla Thermomixa - gdzie kupić podobne roboty?

Jednak jak każdy "fenomen", Thermomix doczekał się naśladowców.

Maszyny kuchenne z Lidla i Biedronki (zwane popularnie Lidlomix i Biedromix) są najpopularniejszymi zamiennikami Thermomixa.

Liderem jest jednak maszyna z Lidla. W 2022 roku sieć zaprezentowała Monsieur Cuisine Smart, czyli najnowszą wersję popularnego robota (poprzednia była mniej zaawansowana technologicznie i nazywała się Monsieur Cuisine Connect). Jednak robot kuchenny nie jest cały czas dostępny w ofercie Lidla. Zamiast tego pojawia się w niej okazjonalnie, co jeszcze podbija jego popularność.

Monsieur Cuisine Smart to multicooker w ofercie Lidla. | fot. Facebook

Robot kuchenny dystrybuowany przez sieć dyskontów Biedronka nosi nazwę Hoffen Chef Express.

Inne termoroboty dostępne na rynku to m.in. sprzęt polskiej firmy MPM czy hiszpański Cecotec.

Podobne urządzenia ma także w ofercie Xiaomi i właśnie w 2022 r. wprowadził je do europejskiej sieci dystrybucji. Na początku Xiaomi Smart Cooking jest dostępny na rynku włoskim. Złośliwi twierdzą, że chiński robot może być nawet bardziej zaawansowany od Thermomixa.

Ile kosztuje Thermomix a ile podobne roboty?

Podstawowy zestaw Thermomix TM6, który pozwala na pełne gotowanie to koszt 5745 zł. To - jak zaznacza przedstawicielka - cena do końca stycznia 2023 r. i nie wiadomo jak wzrośnie ona od lutego. Są różne formy finansowania: gotówka, kredyt plus gotówka.

Thermomix TM6 zawiera: podstawową książkę kucharską "Proste pomysły", akcesoria tj. koszyczek, miarka, motylek, osłona przed rozpryskiwaniem, przystawka Varoma®, 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do portalu przepisów Thermomix Cookidoo®.

Mijia Cooking Robot z oferty Xiaomi. | fot. Xiaomi

Thermomix TM6 w zestawie ze Thermomix Friend, która jeszcze bardziej ułatwia przygotowywanie dań, kosztuje 7 460 zł.

I to głównie cena spowodowała, że urządzenie firmy Vorwerk doczekało się wielu naśladowców. Oczywiście "wyznawcy" Thermomixa twierdzą, że "król jest jeden", ale wiele osób decyduje się na zakup tańszego zamiennika.

Tańszy, czyli można zaoszczędzić nawet więcej niż połowę wartości Thermomiksa. W 2022 roku Monsieur Cuisine Smart na promocji w Lidlu kosztował nawet 2199 zł (również w sklepie internetowym). Jednak promocyjna cena obowiązywała tylko przez jeden dzień, w pozostałych dniach cena urządzenia wynosiła 2499 zł.

Termorobot z Biedronki (Hoffen Chef Express) był natomiast dostępny na promocji w sieci dyskontów za 1399 zł.

Tymczasem MPM iCoook MRK-18 i Cecotec Mambo 9590 kosztują 1400-1800 zł.

Hoffen Chef Express jest dostępny w Biedronce. | fot. Hoffen

Thermomix czy inny robot kuchenny – co wybrać?

W rozpatrywaniu który robot kuchenny kupić warto wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale także inne parametry. Są to np. pojemność malaksera, która powinna być dostosowane do liczby członków rodziny (ogólna zasada: ok. 300-400 ml pojemności użytkowej na osobę).

Receptury aplikacji zapewniają, że dania będą sukcesem nawet dla początkujących. Dlatego warto sprawdzić jakie aplikacje mają inni producenci i ile kosztuje korzystanie z zasobów platformy z przepisami.

W porównywaniu warto wziąć pod uwagę także fakt czy urządzenie ma ważne funkcje, jak gotowania na parze (szczególnie istotne przy gotowaniu dla małych dzieci), smażenia czy mielenia oraz czy istnieje możliwość obsługi ręcznej urządzenia (nie tylko za pomocą instrukcji aplikacji), aby kucharze z większym doświadczeniem nie byli ograniczeni w przygotowywaniu własnych dań.

Ważna jest także waga (czy jest wbudowana i czy działa w czasie rzeczywistym) oraz czy urządzenie jest głośne w użytkowaniu.

Każde urządzenie kuchenne ma indywidualne zalety, dlatego nie każde pasuje do każdego gospodarstwa domowego. Warto sprawdzić oferty różnych producentów.

Thermomix a Monsieur Cuisine Smart z Lidla. Jakie są różnice?

Różnica pomiędzy oryginalnym TM6 a Monsieur Cuisine Smart jest spora i adekwatna do różnicy w cenie.

Główne różnice to m.in.:

- maksymalne obroty - 10700 obrotów na minutę w przypadku Thermomix i 5500 ob/min Monsieur Cuisine Smart

- zaawansowany technologicznie bezszczotkowy silnik TM6 i zwykły silnik szczotkowy robota z Lidla

- ważenie w czasie rzeczywistym w TM6 z dokładnością do 1g i opóźniony odczyt wagi w Monsieur Cuisine Smart (dokładność do 5g)

- Monsieur Cuisine Smart jest głośniejszy od robota Thermomix

- oprogramowanie Monsieur Cuisine Smart działa wolniej niż w Thermomix

- Monsieur Cuisine Smart rozgrzewa się do 130 st.C, a Thermomix do 160 st.C

- Monsieur Cuisine Smart nie ma funkcji mielenia

- pojemność naczynia Thermomix to 2,2 l, a Monsieur Cuisine Smart - 3 l.

Ponadto istnieje różnica w platformie z przepisami .Thermomix ma płatną bazę z ogromną ilością przepisów, a Monsieur Cuisine Smart - bezpłatną, ale znacznie mniej jest przepisów.

Użytkownicy podają, że w codziennym (umiarkowanym) użytkowaniu obie maszyny sprawdzają się i spełniają swoje role.

Thermomix a Hoffen Chef Express z Biedronki. Jakie są różnice?

Termorobot z Biedronki to nieco prostsza wersja konkurenta z Lidla. Oferuje 9 funkcji: timer, gotowanie, ważenie, siekanie i mieszanie, gotowanie na parze, wyrabianie z mieszaniem i ubijaniem, miksowanie z emulgowaniem, blendowanie i podgrzewanie. Ma wbudowanych 5 funkcji automatycznych do przygotowywania: powideł, gotowania na parze, zup, ciast do 800 g i ciast do 500 g.

Oferowany zakres obrotów to 60-5000 obr./min. Zakres temperatur to 30-120 stopni.

Użytkownicy mają dostęp za pomocą WiFi do aplikacji z dodatkowymi 220 przepisami (baza cały czas rośnie). W urządzenie wbudowano 224 przepisy.

Przewagą Hoffen Chef Express nad Thermomix oraz Monsieur Cuisine Smart jest na pewno cena. Na promocji w sieci Biedronka można go nabyć nawet za 1399 zł. Jest to więc stosunkowo tani sprzęt jak na termorobota z funkcjami Smart, a ilość funkcji i tak wystarczy wielu użytkownikom.

Thermomix a MPM iCoook MRK-18. Jakie są różnice?

MPM iCoook MRK-18 to polski robot z 20 funkcjami, które są podobne jak w Thermomix (gotowanie, blendowanie, gotowanie na parze, rozpuszczanie, gotowanie metodą sous vide, mieszanie, ubijanie, ugniatanie, siekanie, miksowanie, smażenie, wyrabianie, szatkowanie, ścieranie, krojenie, rozdrabnianie, kruszenie lodu, emulgowanie, ważenie i mycie wstępne misy).

Urządzenie od MPM ma misę z pojemnością użytkową 2,3 litra. Maksymalne obroty to 5000 na minutę (regulacja 12 stopniowa), a maksymalna temperatura - 120 stopni.

W urządzenie wbudowane jest ponad 230 przepisów, a dodatkowo użytkownicy dostają tradycyjną wersję drukowaną z 60 przepisami. Dzięki WiFi listę przepisów można aktualizować – urządzenie samo informuje o pojawieniu się nowych przepisów.

Termorobt MPM to podobny sprzęt do urządzenia Hoffen, ale ma więcej akcesoriów w zestawie i przez to nieco więcej kosztuje. W sieciach elektromarketów można je kupić za około 1699 zł.

Thermomix a Cecotec Mambo 9590. Jakie są różnice?

Hiszpański robot Cecotec Mambo 9590 ma 30 funkcji i podobnie jak konkurenci posiada funkcję wagi (jest dość precyzyjna). Misa ma pojemność 3,3 litra.

Jedną z najważniejszych zalet Mambo 9590 jest tzw. prędkość zerowa. Dzięki tej funkcji można gotować, gotować lub smażyć jak w garnku lub patelni bez regulacji prędkości. Dodatkowo z tą zaletą jest gotowanie bez pokrywki.

Oprócz zawartej w robocie pełnej książki z przepisami, Cecotec co tydzień przygotowuje nowe przepisy, które można śledzić na platformie online.

Cena nowego robota Cecotec Mambo 9590 oscyluje wokół 1500 zł (w zależności od platformy sprzedaży).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl