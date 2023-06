Przed zbliżającym się świętem Bożego Ciała rozpoczynającym długi czerwcowy weekend, Lidl i Biedronka wydały gazetki handlowe, które wręcz ociekają promocjami. Wiele z nich dotyczy produktów grillowych i piwa. Są jednak warunki i "haczyki".

Rywalizacja cenowa Lidla i Biedronki; fot. shutterstock.com

Nocne promocje w Biedronce

W poniedziałek 5 czerwca od 20:00 do 23:30 taniej można kupić olej rzepakowy (6,49 zł/szt. przy zakupie 2 sztuk). We wtorek 6 czerwca w tych samych godzinach Biedronka oferuje brykiet węgla drzewnego. Opakowanie ważące 2,5 kg będzie dostępne w cenie 6,99 zł/szt (warunek to zakup 2 opakowań). W środę 7 czerwca wieczorem i w nocy w Biedronce, w tej samej promocji będzie można kupić piwo Somersby (przy zakupie 2 szt. cena wyniesie 3,49 zł za butelkę). Na wyżej wymienione produkty obowiązują limity dzienne - na olej i piwo 10 butelek a na brykiet 2 opakowania (na kartę Moja Biedronka).

Biedronka - tańsze lody i napoje

Od poniedziałku 5 czerwca do środy 7 czerwca, na wszystkie lody familijne Marletto (opakowania 500 ml i 1000 ml) obowiązuje 70 proc. rabatu przy zakupie drugiego opakowania. Do soboty 10 czerwca na lody familijne i wielopaki Big Milk obowiązywać będzie promocja "50 proc. zniżki na drugi, tańszy produkt".

Do 10 czerwca oferta typu 2 plus 1 (wybierając dwa produkty, trzeci jest gratis), obejmie wszystkie soki, nektary i napoje marki Riviva oraz kasze, ryże i natural mixy marki Plony Natury.

Tylko we wtorek 6.06 Coca-Colę 2 litry będzie można nabyć w promocji pt. kup 4 i zapłać mniej (5,99 zł za jedną butelkę). Limit dzienny to 2 razy czteropak na kartę Moja Biedronka.

Znów to zrobili. Produkty grillowe w specjalnej ofercie Biedronki

Biedronka obniża także ceny produktów na grilla. W dniach 5-7 czerwca za kiełbasę śląską Kraina Wędlin 550 g, klienci zapłacą 5,45 zł przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny - 6 opakowań. Ponadto wszystkie produkty Madero będą dostępne w ofercie "2 plus 1 gratis". Sieć oferuje także ser mozarella 125 g w cenie 1,49 zł przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny - 2 opakowania na kartę Moja Biedronka.

Lidl przed czerwcówką rozdaje produkty "gratis"

Od poniedziałku 5 czerwca w Lidlu obowiązuje promocja 2+1 gratis na wszystkie chipsy i chrupki marki własnej Snack Day. Limit: 3 opakowania na paragon. Każde kolejne będzie sprzedawane w cenie regularnej.

Polska młoda kapusta kosztuje teraz 2,99 zł/szt, polskie ziemniaki jadalne luzem - 5,99 zł/kg. Dwie sztuki świeżej kukurydzy można kupić za 11,99 zł. 5,99 zł kosztuje melon Cantaloupe luzem, a 4,99 zł - mięta w doniczce.

Kiełbasa śląska kosztuje 5,39 zł za jedno opakowanie przy zakupie dwóch (limit - 4 op. na paragon), a karkówka w marynacie z kupnem Lidl Plus to wydatek rzędu 11,99 zł za kg. Do soboty 10.06 można także kupić wszystkie pomidory 40 proc. taniej z kuponem w aplikacji.

Czteropak 2-litrowej Pepsi Coli kosztuje 23,96 zł, co daje 5,99 zł na butelkę.

W ramach akcji "Gratisowe środy" mozarella kosztuje 1,49 zł przy zakupie dwóch sztuk.

Lody marki własnej Bon Gelati w wielopakach kosztują 70 proc. taniej za drugi produkt (lub w tej samej cenie), a lodowy sandwich śmietankowe to wydatek 2,49 zł / sztuka.

Lidl i Biedronka rozdają piwo przed czerwcówką

Tylko w poniedziałek 5 czerwca sieć ma ofertę na piwo Desperados w butelce bezzwrotnej 580 ml. Przy zakupie 5 sztuk, drugie 5 klient otrzyma "gratis". Limit dzienny to 10 sztuk na kartę moja Biedronka (max 5 gratis).

Tymczasem tylko w środę 7 czerwca dostępne będą piwa w puszce Tyskie 500 mln w promocji "jeden sześciopak + jeden sześciopak gratis". Limit dzienny to 2 razy sześciopak na kartę Moja Biedronka, czyli jeden gratis.

Do soboty ważna jest oferta "18+2 gratis" na piwa w butelkach zwrotnych.

Tymczasem w Lidlu w poniedziałek 6 czerwca w Lidlu można zaopatrzyć się w piwa w butelce Desperados, Garage i Somersby, które są dostępne w promocji "40% taniej przy zakupie 6". Limit to 24 butelki na jeden paragon.

Od wtorku do środy 6-7 czerwca obowiązywać będzie promocja na piwo w puszce Żubr. Przy zakupie 6-paku jedna sztuka będzie kosztować 2,50 zł.

6 i 7 czerwca obowiązywać będą także niższe ceny piwa Perlenbacher w butelce 500 ml i Budweiser.

Piwo Perlenbacher będzie kosztować 2 zł przy zakupie 9 sztuk. Limit to 18 butelek na paragon. Tymczasem Budweiser w butelce 500 ml będzie można kupic za 2,50 zł/szt przy zakupie 10 opakowań. Limit to 20 butelek na paragon.

