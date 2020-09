Centra Gemini Park umacniają swój footfall

Sierpień przyniósł z kolei stabilizację tego trendu. Był to czwarty miesiąc z rzędu od lockdown'u, w którym centra Gemini Park zanotowały wzrosty. I tak, bielski obiekt odrobił blisko 86 proc. footfall'u w stosunku do tego samego miesiąca przed rokiem. Taki sam wynik zanotowała tyska galeria. Tutaj również footfall sięgnął poziomu 86 proc. ubiegłorocznego.

Tym samym obie galerie uplasowały się ok. 8 punktów ponad trendem notowanym na rynku przez Shopping Index Top Key. Blisko rynkowego trendu znalazło się natomiast tarnowskie centrum handlowe, do którego w sierpniu rok do roku wróciło 70 proc. klientów

- Od zniesienia lockdown'u nasze galeria odzyskują klientów, lokując się powyżej trendów rynkowych lub na równi z nim. Wakacje przyniosły umocnienie się tego zjawiska. To dobra wiadomość, zwłaszcza przed jesienią, która podobnie jak wakacje, będzie dla nas kolejnym sprawdzianem - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

Za poprawiającymi się z miesiąca na miesiąc wynikami galerii Gemini Park stoi dziś kilka czynników. Wszystkie trzy centra rozpoczęły wakacje z kompletną ofertą handlową, gastronomiczną i usługową. Także Gemini Park Bielsko-Biała mające w grupie największy udział oferty rozrywkowej z kinem na czele, miało ją dostępną w 100% dla klientów.

Sezon napędziły także wyprzedaże, które okazały się rekordowe i to zarówno z uwagi na obniżki, jak i wydłużony czas trwania. Nie bez znaczenia było także rosnące poczucie bezpieczeństwa klienta w galerii. Już czerwcowe badania PRCH mówiły o tym, że aż 79 proc. klientów bez obaw robi zakupy w centrach handlowych.

- Wyniki, które obecnie obserwujemy są zadowalające, tym bardziej, że przekładają się na obroty naszych najemców. Te, dla przykładu w lipcu w Gemini Park Bielsko-Biała wyniosły aż 99 proc. ubiegłorocznych, w efekcie czego aż 40% najemców zanotowało tu wyniki lepsze niż w roku ubiegłym. To rodzi pewien optymizm. Wiele jednak wciąż pozostaje do zrobienia. Wakacje należy więc traktować jako dobry punkt wyjścia do dalszej pracy - mówi Malcharek.

Jak zauważa jednak Malcharek, rynek potrzebuje także pomocy ze strony rządu. - Zniesienie zakazu handlu pozwoli na szybsze odrabianie strat. Jak szacuje Retail Insitute może przyczynić się nawet do 4-procentowego wzrostu footfall'u. Powrót niedziel mógłby także pozytywnie wpłynąć na osłabiony pandemią PKB, a także uchronić miejsca pracy, jakie dziś tworzą centra handlowe - dodaje.