Rola operatora spożywczego w centrum handlowym zmienia się. Nadal jest bardzo ważna, ale są już w Polsce centra, gdzie nie ma operatora spożywczego - mówił Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management Kaufland Polska w ramach Property Forum 2022.

Czy rola operatora spożywczego jako lokomotywy centrum handlowego spada? fot. PAP

Kaufland o kondycji centrów handlowych w Polsce

Ryszard Wysokiński, Head Of Department Investor Relationship Management Kaufland Polska podczas debaty "Centra handlowe na zakręcie. Kiedy odrobią straty po lockdownach?" mówił, że sieć patrzy na obecną sytuację z optymizmem, choć jest ona trudna.

- Musimy dotrwać do momentu, w którym będzie dobrze. Choć właściwie ciężko powiedzieć kiedy były dobre czasy dla właściciela centrum handlowego. Zazwyczaj słyszeliśmy litanię typu: za mało klientów, nie tacy klienci, najemcy nie płacą itp. - mówił.

Czy centra handlowe mogą działać bez operatora spożywczego?

Wysokiński zwraca uwagę, że problemy, przez które przechodzi branża nie są nowe, po prostu obserwujemy ich kumulację.

- Nie wieszczę schyłku centrów handlowych, choć zapewne jedno czy dwa w Polsce upadną. My też krytycznie przyglądamy się lokalizacjom, gdyż zmieniły się preferencje zakupowe i sposób robienia zakupów. Nastąpiło rozdzielenie zakupów modowych od spożywczych, klient chce być obsłużony bardzo szybko. Także rola operatora spożywczego w centrum handlowym zmienia się. Nadal jest bardzo ważna jako "lokomotywy frekwencyjnej", która zapewnia footfall, ale są już centra handlowe gdzie nie ma operatora spożywczego a wcześniej był - wskazał.

Przedstawiciel Kauflanda zauważył, że wśród centrów handlowych następuje specjalizacja.

- Centra szukają dziś swojej tożsamości. Aby wyjść z opresji, muszą wiedzieć gdzie są ich mocne strony. Dziś średniak nie da sobie rady - ocenia.

Jak Kaufland współpracuje z centrami handlowymi?

Wysokiński przyznał, że Kaufland podpisuje długoterminowe umowy z centrami handlowymi.

- Angażujemy się na 20-30 lat inwestując miliony złotych, w związku z czym oczekujemy równego zaangażowania ze strony wynajmującego. Chcemy właściciela, który jest przywiązany do swojego centrum i patrzy długoterminowo nie tylko przez pryzmat ERV (oczekiwany dochód czynszowy (ang. Estimated Rental Value) - możliwy do osiągnięcia w danych warunkach rynkowych dochód z czynszu za powierzchnię najmu brutto - przyp. red.). Jako branża jedziemy na tym samym wózku. Czasami zapomina się o tym i ten, kto akurat ma silniejszy lewar, próbuje go wykorzystać. Życzyłbym sobie żeby branża wypracowała kodeksy dobrych praktyk i żeby one żyły - podsumował.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl