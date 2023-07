Handel

Centra handlowe czekają zmiany. Wdrażane są nowe regulacje

Autor: oprac. OW

Data: 31-07-2023, 13:05

Zgodnie z raportem CBRE już co trzeci inwestor zwraca uwagę na to, czy przyszłe aktywa są zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Ponad połowa największych graczy gotowa jest zapłacić nawet do 20 proc. więcej za zasoby uwzględniające rozwiązania ESG.

Centra handlowe czekają zmiany. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock