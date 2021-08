Centra handlowe Gemini Park włączają się w akcję szczepień

Centra handlowe Gemini Park Bielsko-Biała i Gemini Park Tarnów włączają się w akcję szczepień. W obu obiektach działają już punkty, w których można zaszczepić się przeciwko COVID-19.

Data: 20-08-2021, 10:46

Galerie włączają się w akcję szczepień

Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, galerie coraz chętniej włączają się w rządową akcję #ostatniaprosta, propagującą szczepienia. Wspiera ją już ponad 100 obiektów w całym kraju, które co miesiąc odwiedza ok. 27 mln osób. Rośnie także liczba centrów handlowych, w których powstają punkty szczepień. Do końca lipca utworzono ich już 30.



– Galerie handlowe są niezwykle blisko lokalnych społeczności. W wielu miastach znajdują się wręcz w centrum ich życia. Dlatego naturalną rzeczą jest, aby wspierać te społeczności, zwłaszcza w dobie COVID-19. W tym przypadku ułatwiając dostęp zarówno do samej szczepionki, jak i do rzetelnej informacji zdrowotnej oraz akcji szczepień – mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.



– Pod tym względem nie jest to nic nowego. Obiekty handlowe od lat wspierają akcje prozdrowotne i profilaktyczne, skutecznie docierając z nimi do mieszkańców. Nie inaczej jest i w tym przypadku. Dane jakie stale spływają z galerii, w których działają punkty szczepień, pokazują, że Polacy chętnie decydują się na szczepienie w takich lokalizacjach - dodaje.



Także centra Gemini Park, należące do Gemini Holding, przyłączają się do kampanii szczepień. W Gemini Park Bielsko-Biała oraz w Gemini Park Tarnów już działają punkty. Bielski został stworzony wspólnie z Beskidzkim Centrum Onkologii – Szpitalem Miejskim w Bielsku-Białej, tarnowski działa natomiast w znajdującej się w galerii aptece „Apteka Twoje Leki”.



W obu punktach szczepionki są dobrowolne i bezpłatne. Na miejscu można także uzyskać unijny certyfikat COVID, uprawniający m.in. do podróżowania. Punkty mają także uproszczone procedury rejestracji – nie trzeba się wcześniej umawiać ani zapisywać. Wystarczy przyjść z dokumentem tożsamości i na miejscu wypełnić obowiązkowy formularz.



– Punkt w Gemini Park Bielsko-Biała funkcjonuje już blisko 3-tygodnie i dzięki współpracy ze szpitalem cieszy się dużym zaufaniem społecznym. W tym czasie szczepionkę podano tu blisko 500 chętnym – informuje Marcin Ochmański, dyrektor ds. marketingu i PR Gemini Park Bielsko-Biała.



- W gronie tym znaleźli się zarówno mieszkańcy Bielska-Białej i okolic, jak również – co szczególnie cieszy - przyjezdni, spędzający wakacje w Beskidach. Odwiedzający galerię do wyboru mają dwie szczepionki – jednodawkową Johnson&Johnson, a także dwudawkową Pfizer - dodaje.



Jak podkreśla przedstawiciel galerii, decyzja o otwarciu punktu była oczywista. – Od ponad dekady działamy lokalnie na rzecz edukacji prozdrowotnej, współpracując z lokalnymi instytucjami i placówkami. Podobnie jest i tym razem. Dzięki partnerstwu z BCO-SM chętni na szczepienie trafią pod opiekę wykwalifikowanego personelu medycznego, ale w miejscu, które być może nie stresuje tak jak szpital. To zachęca, ale także przekonuje wielu dotąd nieprzekonanych – dodaje.



Tych w Bielsku-Białej wciąż jest wiele. Jak czytamy w najnowszych raportach, w Gminie Bielsko-Biała zaszczepionych jest obecnie 52% mieszkańców. – Statystyki wciąż są alarmujące, dlatego tak istotne jest, aby stale przypominać o tym, jak ważne jest szczepienie – i to zarówno mieszkańcom regionu, jak i turystom. Stworzony przez nas punkt, ma to ułatwić – mówi.



Podobnie zresztą jak ten działający w Gemini Park Tarnów. Tam szczepi się od 11 sierpnia. Jak sygnalizują koordynatorzy szczepień, każdy dzień przynosi tu coraz większą liczbę osób zgłaszających się na szczepienia. W ciągu pierwszego tygodnia wykonano ich już kilkadziesiąt. Mieszkańcy Tarnowa mogą wybierać pomiędzy szczepionką firmy Johnson&Johnson oraz Pfizer.



Punkt w Gemini Park Tarnów jest jednym z nielicznych w mieście, który działa w aptece. Został on odpowiednio wyposażony w sprzęt medyczny, spełnia też wszystkie warunki organizacyjno-techniczne. Zatrudnia też wykwalifikowany personel medyczny, mający uprawnienia do przeprowadzania szczepień.



- Wspierając akcję szczepień połączyliśmy siły z naszym najemcą. „Apteka Twoje Leki” działa u nas od lat, To miejsce cieszące się zaufaniem, często odwiedzane przez mieszkańców okolicznych osiedli, w tym także przez młodzież i seniorów. Znacznie ułatwia to dotarcie z akcją do sporego grona osób, w tym także do tych, którzy do tej pory się wahali. Dla wielu osób zaszczepienie się w aptece może być po prostu wygodne – informują przedstawiciele Gemini Park Tarnów.



A to ważne, zważywszy chociażby na fakt, że w Tarnowie w pełni zaszczepionych jest mniej niż 50% mieszkańców.