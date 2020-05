Centra handlowe Gemini Park: Wróciło ponad 77 proc. klientów

Polacy wrócili do centrów handlowych i to liczniej niż prognozowano. Widać to na przykładzie galerii Gemini Park w Tychach, Tarnowie i Bielsku-Białej. Wszystkie trzy obiekty należące do Gemini Holding od 4 maja notują stabilny przyrost liczby klientów.

- Pierwszy tydzień po restarcie galerii, kiedy to do naszych centrów wróciło ponad 60% klientów, pokazał, że mamy szansę szybko odrobić footfall. Tym bardziej, że wynik ten był dwukrotnie wyższy niż rynkowe prognozy. Kolejne dni tylko umocniły ten trend - mówi Anna Malcharek, dyrektor zarządzający Gemini Holding.

- W efekcie, już w trzecim tygodniu po odmrożeniu oferty zanotowaliśmy footfall na poziomie sięgającym powyżej 77% w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. To dobra prognoza na przyszłość zarówno dla samych galerii Gemini Park, jak i dla naszych najemców - dodaje.

Tym bardziej, że coraz większy ruch w galeriach przekłada się na rosnące obroty. - Z informacji, jakie do nas spływają, jasno wynika, że wskaźnik konwersji, czyli wpływu liczby odwiedzających na wyniki finansowe najemców, utrzymuje się na wysokim poziomie i podobnie jak footfall od 4 maja wykazuje tendencję wzrostową, pozwalając naszym partnerom biznesowym na stosunkowo szybkie odrabianie strat spowodowanych pandemią - mówi Malcharek.

W Gemini Park Tychy footfall w okresie od 4 do 25 maja wynosił 77% w stosunku do notowanego w tym samym okresie przed rokiem. W Gemini Park Tarnów wskaźnik ten wynosił ponad 68%, a w Gemini Park Bielsko-Biała oscylował na poziomie ponad 67%

W poniedziałek (25.05) galerie zanotowały znaczący wzrost liczby klientów w stosunku do tego samego dnia przed rokiem. I tak tyski obiekt zanotował footfall o 27% większy, a tarnowski o blisko 17%. Klientów przybyło również w Bielsku-Białej. Zgodnie z poniedziałkowymi danymi wróciło tutaj już ponad 90% z nich.

- Rynek zweryfikował pesymistyczne prognozy analityków. I to nie tylko pod względem liczby klientów, ale i tempa powrotu do galerii. W przypadku Gemini Park złożyło się na to kilka czynników. Kluczowym był dostęp do oferty. Galerie wznowiły działalność mając czynne ponad 90% lokali, które mogą obecnie działać. Niemal w komplecie wznowiono także działalność oferty gastronomicznej - mówi Malcharek.

Jak zaznacza jednak przedstawicielka holdingu, do dalszych wzrostów potrzebne są kolejne bodźce. - Wyczekiwane jest odmrożenie klubów fitness i kin, a także pozostałych elementów oferty rozrywkowej, w tym bawialni dla dzieci i parków rekreacyjnych. Najemcom i galeriom pomogłoby także zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Przywrócenie dnia handlowego pozytywnie wpłynęłoby nie tylko na obroty i footfall, ale także na PKB - mówi Malcharek.