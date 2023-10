Polska Rada Centrów Handlowych opowiada się za powrotem do swobodnego handlu w niedziele. Z niedzielnych zakupów przed 2018 r. korzystało 75 proc. Polaków.





Centra handlowe marzą o powrocie handlu w niedziele. Kto jeszcze?; fot. shutterstock

Polska Rada Centrów Handlowych o handlu w niedziele

Jak przekonuje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych, cytowany przez biznes.interia.pl, powrót do możliwości handlu w niedziele pozwoliłby na wzrost zatrudnienia, zwiększył obroty handlu i przyniósł państwu dodatkowe wpływy podatkowe. Dla klientów, otwarte sklepy oznaczałyby większą swobodę i komfort zakupów.

- Obecnie zdecydowana większość krajów UE nie stosuje ograniczeń handlu w niedziele - mówi.

Handel w niedziele - kto jest za?

Czy zakaz handlu powinien zostać zniesiony? Zdania są podzielone. Pracodawcy na łamach serwisu PulsHR.pl pozytywnie oceniają ten pomysł.

- Z pewnością powrót handlowych niedziel w pewnym zakresie byłby pozytywnym impulsem dla polskiego handlu. Rozsądny kompromis mógłby być również korzystny dla pracowników, bo choć wielu nie chce pracować w weekendy, to dla części z nich to właśnie praca w weekendy jest sposobem na pogodzenie aktywności zawodowej z nauką, czy też na dodatkowe wynagrodzenie w trudnych czasach rosnących kosztów - komentuje dla pulshr.pl, radca prawny Szymon Witkowski, dyrektor Forum Pracy ZPP, ekspert departamentu prawa i legislacji ZPP.

Business Centre Club popiera zniesienie zakazu handlu w niedziele. Przedsiębiorcy przypominają, że jeszcze przed wejściem w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni zaproponował rozwiązanie, które zagwarantowałoby pracownikom handlu obligatoryjnie dwie wolne niedziele w miesiącu dzięki odpowiedniej nowelizacji Kodeksu pracy.

- Takie rozwiązanie spowodowałoby, że placówki handlowe mogłyby działać w każdą niedzielę, co będzie korzystne dla gospodarki i budżetu państwa, a jednocześnie pracownicy tego sektora mieliby ustawowo zapewnione dni wolne od pracy w niedziele, w pozostałe niedziele praca byłaby dodatkowo płatna – mówi adwokat Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego.

Handel w niedziele: Co proponują partie?

Zakaz handlu w niedziele był flagowym programem PiS. Mimo kilkuletniego stanu bez handlowych niedziel, ten zakaz wciąż budzi emocje Polaków.

Trzecia Droga chce przywrócić dwie handlowe niedziele w miesiącu. Koalicja Obywatelska idzie jeszcze dalej, bo chce całkowitego zniesienia zakazu.

Konfederacja nie ma zdania. Część polityków Konfederacji popiera zakaz, część jest przeciwna. Władze partii nie narzucają w tej sprawie dyscypliny.

W programie Lewicy czytamy: "Wprowadzimy 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla pracowników, którzy nie są obecnie objęci zakazem pracy w niedzielę" - co może sugerować, że Lewica zamierza utrzymać obecny zakaz.

Krajowa Sekcja Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność" zaapelowała w liście otwartym do pracowników handlu, aby przy urnie wyborczej kierować się faktami, a nie emocjami i propagandą.

