Takie działania w ostatnim czasie podjęło między innymi Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu oraz Centrum Handlowe Ster w Szczecinie. Obie galerie przygotowały letnie, zielone przestrzenie, w których organizowane są cykliczne spotkania i imprezy dla różnych grup wiekowych klientów.

- Temat ESG w nieruchomościach jest najczęściej kojarzony z rozwiązaniami mającymi na celu minimalizowanie oddziaływania budynków na środowisko. Tymczasem, równie ważnym obszarem działań związanych ze zrównoważonym rozwojem jest aspekt tzw. social responsibility i tego, jak budynki wpływają na swoich użytkowników i lokalne społeczności. W tym obszarze jako pozytywny przykład dobrych praktyk prym mogą wieść centra handlowe. Ich lifestyle’owy charakter powinien motywować właścicieli i zarządców do przygotowania akcji edukacyjnych, prozdrowotnych czy charytatywnych – mówi Paulina Bauer, Head of Asset Services Retail w Cushman & Wakefield.

Otwarta w czerwcu Letnia Strefa Plejady w Centrum Handlowym Plejada przyciągnęła uwagę klientów tej galerii, stając się miejscem spotkań towarzyskich.

– Przygotowując Letnią Strefę Plejady, chcieliśmy stworzyć miejsce, które inspiruje, łączy różne pokolenia i kreuje przestrzeń do korzystania z uroków lata. Dlatego, wspólnie z Fundacją Rób Dobro przygotowaliśmy kalendarz inicjatyw, które wzbogacają ofertę Letniej Strefy. Jedną z nich był Festiwal Seniora. W programie imprezy znalazły się między innymi warsztaty kreatywne i wieczorek taneczny. Wierzę, że dzięki takim działaniom centra handlowe stają się bardziej inkluzywne – tłumaczy Paula Bartosik, Marketing Manager, w dziale Asset Services agencji doradczej Cushman & Wakefield, która jest zarządcą obiektu.

Ważnym punktem w letnim kalendarzu Plejady było również spotkanie z youtuberką "Hejka tu Lenka" dla najmłodszych gości centrum, a także cykl spotkań i warsztatów Domowe Metamorfozy, które uosobiły ideę Letniej Strefy jako miejsca łączącego różne pokolenia i pasje.

W Szczecinie, przy CH Ster powstało Patio łączące ogród kwiatowy i strefę relaksu z kolorowym, pełnym atrakcji placem zabaw dla dzieci.

- Z myślą o najmłodszych organizujemy tu między innymi warsztaty „Wakacyjne Patio”, w których programie znalazły się gry podwórkowe oraz konkursy stymulujące wyobraźnię i zachęcające dzieci do nauki. Dodatkowo, w co drugi piątek zapraszamy naszych klientów na potańcówkę sąsiedzką pod gołym niebem. „Rozrywkowe Patio” to nie tylko zabawa taneczna, ale także spotkanie z kulturą i relaksujący sposób spędzenia czasu – tłumaczy Dorota Będzak, Marketing Manager, w dziale Asset Services agencji doradczej Cushman & Wakefield, która jest zarządcą obiektu.