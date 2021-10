Centra handlowe patrzą z optymizmem na końcówkę roku

We wrześniu 2021 roku odwiedzalność centrów handlowych osiągnęła 109 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2020 roku.

Wrzesień kolejnym miesiącem stabilizacji odwiedzalności w centrach handlowych

Średnia odwiedzalność we wrześniu 2021 roku wyniosła 109 proc. wartości z analogicznego miesiąca ubiegłego roku oraz 92 proc. w porównaniu do września 2019 roku.

– Dane na temat odwiedzalności centrów handlowych pozwalają z ostrożnym optymizmem patrzeć na końcówkę roku, gdyż potwierdzają, że handel stacjonarny z miesiąca na miesiąc zbliża się do poziomów sprzed pandemii, a klienci wracają do swoich starych przyzwyczajeń zakupowych. Potrzebny jest nam teraz okres nieprzerywanych lockdownami operacji oraz stabilnej sytuacji epidemicznej, aby wzmocnić cały sektor handlowy i jego wyniki. Branża centrów handlowych – najemcy i wynajmujący – solidarnie wkładają bardzo wiele wysiłku oraz inwestują miliony złotych w zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego obiektów handlowych oraz nieustannie edukują klientów w temacie bezpieczeństwa podczas zakupów i odpowiedzialności społecznej w czasie epidemii. Robimy wszystko, aby zapobiec kolejnym lockdownom, które są bardzo dotkliwe dla naszej branży i zapewnić możliwość korzystania z pełnej oferty obiektów handlowych. Aktywnie promujemy szczepienia oraz stosowanie zasad DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.

Wśród najczęściej odwiedzanych we wrześniu centrów handlowych znajdują się obiekty z regionów południowo-zachodniego i północno-zachodniego, którym udało się przekroczyć poziom odwiedzalności z 2019 roku (odpowiednio o 29 proc. i 3 proc.).

Duże centra handlowe chętnie odwiedzane

Biorąc pod uwagę wielkość obiektów handlowych, najlepszy rezultat w badanym miesiącu osiągnęły centra duże (o powierzchni między 40 a 60 tys. mkw.). Ich odwiedzalność przekroczyła o 3 proc. wynik z 2019 roku. W obiektach średnich (20 – 40 tys. mkw.) i bardzo dużych (powyżej 60 tys. mkw.) footfall wyniósł ponad 92 proc. poziomu z roku 2019. Obiekty małe i bardzo małe (5 – 20 tys. mkw.) osiągnęły wynik 81 proc. w stosunku do ostatniego roku sprzed pandemii.

Najwyższy footfall we wrześniu zanotowano w sobotę 18 września. W ciągu jednego dnia średnio każdą galerię handlową odwiedziło wtedy prawie 17 tysięcy osób, co daje wynik wyższy o 13,5 proc. niż w analogicznym dniu – trzeciej sobocie września 2020 roku. Podobnie, jak w dwóch poprzednich latach, we wrześniu nie było niedzieli handlowej.

Dane dotyczące odwiedzalności centrów handlowych w Polsce są zbierane nieprzerwalnie od 2008 roku przez firmę doradczą PwC na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych. Obecnie materiał porównawczy pochodzi ze 109 obiektów handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4 mln mkw. GLA, stanowiącej ponad 34 proc. rynku centrów handlowych w Polsce.