Jakie powinny być centra handlowe?

Dla klientów centrów handlowych liczy się przede wszystkim szeroka oferta, bo gdy już w centrum handlowym jesteśmy, to chcemy spędzić w nim czas, tak jak lubimy – przyjemnie z elementami rozrywki, ale często także produktywnie, mogąc zrobić zakupy pierwszej potrzeby, wysłać lub odebrać paczkę czy umyć samochód - wynika z raportu „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?” przygotowanego przez łódzką Manifakturę.

W idealnym kompleksie handlowym nie może zabraknąć apteki. To właśnie ten punkt wskazało najwięcej, bo aż 65 proc. badanych. Niezwykle istotny okazał się również paczkomat (56 proc.), a blisko co druga osoba wskazała jako must have salon fryzjerski oraz punkt drukarski/ksero.

Co trzeci badany wskazywał szewca, pracownie z przeróbkami krawieckimi, a także pakowanie prezentów. Natomiast w swojej hierarchii oczekiwań respondenci najrzadziej wybierali serwis rowerowy oraz myjnię samochodową (odpowiednio 22 i 23 proc.)

Przede wszystkim komfort i wygoda

Oczekiwania wobec centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego to z jednej strony szeroka oferta dostępnych usług, z drugiej jednak obecność elementów dających poczucie, że centrum dba o komfort odwiedzających.

W badaniu większość respondentów wskazała znacznie więcej udogodnień, jako elementów, które powinny bezsprzecznie znaleźć się w centrum niż konkretnych usług, są to np. ładowarki do urządzeń mobilnych (48 proc.), pokoje rodzinne z miejscem do karmienia (38 proc.) czy szafki depozytowe (38 proc.), by móc zostawić zbędny bagaż. Dla 49 proc. niezwykle istotne są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami oraz opiekunów małych dzieci jeżdżących w wózkach, najczęściej wymieniane są windy czy podjazdy.

Obecność oferty lokalnych producentów

Co jeszcze okazało się dla respondentów biorących udział w badaniu, niezbędne bądź ważne, prócz różnorodności i udogodnień? Niezwykle istotna okazała się obecność oferty lokalnych producentów (dla 80 proc.), a także ekologiczne rozwiązania (dla 73 proc.). Nie jest to w tym momencie jeszcze silna motywacja do wyboru konkretnego centrum handlowego, ale na pewno ważny trend, zyskujący na popularności, skoro nawet ¾ badanych deklaruje, że czułaby się zachęcona do skorzystania z oferty centrum, które takie rozwiązania posiada.

Jak wynika z raportu na te kwestie zdecydowanie baczniejszą uwagę zwracają kobiety oraz rodzice małych dzieci. Co ciekawe na dostępie do kultury zależy 64 proc. ankietowanych, a na ofercie z zakresu sztuki i designu 56 proc.

